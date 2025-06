Schöntal (ots) -Mehr als nur Low-Carb: Panifactum verbindet hochwertige Zutaten mit echter Funktion - für alle, die Ernährung als Teil ihres Trainings verstehen. Wie weit die innovative Produktpalette reicht und warum sie vor allem bei Sportlern auf großes Interesse stößt, verrät der Gründer und Geschäftsführer Matthias Hofmann in diesem Artikel.Für Fitnessbegeisterte, ambitionierte Hobbysportler und gesundheitsorientierte Genießer spielt Ernährung eine zentrale Rolle: Sie soll Energie liefern, die Regeneration fördern und langfristig die Gesundheit unterstützen. Besonders im Ausdauer- und Kraftsportbereich setzen viele auf Low-Carb-Konzepte - doch der Markt ist überflutet mit Produkten, die zwar wenig Kohlenhydrate, aber ebenso wenig Qualität bieten. Genau hier setzt das innovative Angebot von Panifactum an: Mit hochwertigen und ballaststoffreichen Low-Carb-Produkten, die Bekömmlichkeit mit Funktionalität vereinen - für mehr Leistung, eine bessere Verträglichkeit und ein gutes Gefühl - im Alltag wie auch beim Training."Eine bewusste und funktionale Sporternährung muss nicht zwangsläufig mit dem Verzicht auf Brot einhergehen. Vielmehr können hochwertige Low-Carb-Backwaren die sportliche Leistung, Regeneration und Verträglichkeit aktiv unterstützen", verrät Matthias Hofmann, Gründer und Geschäftsführer von Panifactum. Mit dem Ziel, hochwertige, glutenfreie und funktionale Lebensmittel für Gesundheitsbewusste und Sportler zu entwickeln, kehrte der gelernte Bäcker und Müller seinem traditionellen Familienunternehmen von 1878 den Rücken, um gemeinsam mit seiner Frau Alexandra Hofmann die Low-Carb-Bäckerei Panifactum zu gründen. Mit Fokus auf Qualität, Innovation und die Bedürfnisse seiner Kunden hat Matthias Hofmann bereits eine breite Produktpalette entwickelt, die andere Angebote auf dem Markt in vielerlei Hinsicht in den Schatten stellt.Natürliche Zutaten, volle Funktion: Das Qualitätsversprechen von PanifactumMit Low-Carb-Brot, Knäckebrot, Kuchen und Backmischungen bietet Panifactum ein breites Spektrum ballaststoffreicher, glutenfreier und kohlenhydratreduzierter Produkte an. Auch Fruchtaufstriche und Bites, als Alternative zu klassischen Riegeln, zählen zum Sortiment. Neben dem Verzicht auf zugesetzten Zucker zeichnen sich alle Produkte durch Bio-Qualität und das Clean Label aus. Diese Kennzeichnung gewährleistet eine Zutatenliste, die aus hochwertigen und reinen Zutaten besteht und weder Füllstoffe noch künstliche Zusatzstoffe enthält. "Die Qualität unserer Produkte steht für uns an erster Stelle. Deswegen verzichten wir bei ihrer Herstellung konsequent auf Zusatzstoffe wie Farb-, Konservierungs- und Aromastoffe, Geschmacksverstärker oder gentechnisch veränderte Zutaten", erklärt Matthias Hofmann, der auch auf chemische Konservierungsverfahren verzichtet.Doch woraus besteht ein Brot, das ohne Mehl und Füllstoffe auskommt? Bei den klassischen Backwaren von Panifactum bilden Sonnenblumenkerne, Leinsaat und Ballaststoffe wie Flohsamenschalen die Basis. Für Veganer und Menschen mit einem hohen Proteinbedarf hält die Low-Carb-Bäckerei außerdem Produkte mit Goldleinsaat und Hanfprotein bereit. Als Hersteller einer dynamischen Produktlinie, die stetiger Weiterentwicklung unterliegt, richten sich Matthias Hofmann und sein Team stark auf die Bedürfnisse ihrer Kunden aus.Ballaststoffreich, verträglich, leistungsstark - Panifactum setzt neue Maßstäbe in der Low-Carb-ErnährungAufgrund ihrer besonderen Eigenschaften sind die Low-Carb-Produkte von Panifactum bei Sportlern besonders beliebt. Vor allem im Ausdauersport - etwa Triathlon, Biathlon und Radsport -, aber auch während der Wettkampfphasen im Kraftsport setzen immer mehr Menschen auf eine bewusste, kohlenhydratarme und zuckerfreie Ernährung. Die Vorteile liegen auf der Hand: Statt kurzfristige Blutzuckerspitzen zu hervorzurufen, fördert der Kohlenhydratverzicht die Fettverbrennung - ein wichtiger Faktor, um das Energielevel kontinuierlich hochzuhalten. Gleichzeitig sorgen hochwertige Fette und Ballaststoffe für eine schnelle Regeneration.Verglichen mit anderen Low-Carb-Produkten bietet Panifactum einen weiteren Pluspunkt: Alle Backwaren sind für eine zucker-, weizen- und glutenfreie Ernährung geeignet, die dazu beiträgt, Entzündungsreaktionen und Unverträglichkeiten zu reduzieren. "Panifactum ist ideal für alle, die Leistung bringen wollen, ohne auf Genuss zu verzichten", fasst Matthias Hofmann zusammen. So hat die Low-Carb-Bäckerei beispielsweise auch mit der Ski-Olympiasiegerin Martina Ertl nicht nur eine Markenbotschafterin, sondern eine begeisterte Kundin gewonnen. Für die Zukunft planen Matthias Hofmann und sein Team von Panifactum, ihre Marktführerschaft im deutschen Raum weiter auszubauen.