Potsdam (ots) -Eine Vision für mehr Anerkennung und Unterstützung im Erzieher-BerufWer heutzutage in einer Kita, in der Jugendhilfe oder im sozialpädagogischen Bereich arbeitet, trägt täglich eine enorme Verantwortung und bekommt dafür oft zu wenig zurück. Erzieher:innen leisten Großartiges, doch sie sind massiv gefordert: Personalmangel, hohe psychische und körperliche Belastung, geringe Bezahlung, wenig gesellschaftliche Anerkennung. Dazu kommen fehlende Informationen über finanzielle Vorteile, Förderungen oder wichtige Absicherungen - gerade in einem Beruf mit hoher Haftung und komplexen Rahmenbedingungen.Genau hier setzen wir von Erzieher-Helden an.Persönlicher Antrieb: Warum wir tun, was wir tunWir, Ian und Rico, sind die Gründer von Erzieher-Helden. Unsere Familien haben selbst im sozialpädagogischen Bereich gearbeitet. Wir haben hautnah mitbekommen, mit welchen Herausforderungen Erzieher:innen täglich kämpfen. Das hat uns geprägt.Trotzdem sind wir zunächst einen anderen Weg gegangen, nämlich als Beamte beim Finanzamt. Ein sicherer Job, ein solider Rahmen, aber wir merkten schnell, dass wir nicht länger Zahlen verwalten, sondern Menschen wirklich helfen wollten.Im Finanzamt sahen wir täglich, wie kompliziert und undurchsichtig das deutsche System für viele Menschen ist, besonders für Berufsgruppen wie Erzieher:innen. Viele Anträge, viele Formulare, wenig Transparenz. Wir haben gesehen, wo die Menschen scheitern, durften ihnen aber nicht wirklich helfen. Das war der Punkt, an dem wir wussten: Wir wollen raus aus der Verwaltung und wirklich weiterhelfen.Also ließen wir den Beamtenstatus hinter uns und wechselten in die Finanzberatung - mit dem Ziel, unser Wissen sinnvoll einzusetzen und Erzieher:innen dabei zu helfen, ihre finanziellen Möglichkeiten wirklich zu verstehen und zu nutzen.Wie alles begann: Vom Einzelfall zur Bewegung2019 stiegen wir in die Finanzberatung ein, anfangs ohne klares Ziel, aber mit großem Interesse daran, unser Wissen sinnvoll einzusetzen. Gleich zu Beginn kamen wir durch private Kontakte und Zufälle mit vielen Erzieher:innen ins Gespräch. Diese Gespräche haben uns tief bewegt. Immer wieder hörten wir dieselben Sorgen: "Ich weiß gar nicht, was mir zusteht." - "Ich bin total unsicher, ob ich gut abgesichert bin." - "Ich habe niemanden, der sich mit meinem Beruf auskennt."Schnell wurde uns klar, wie groß der Bedarf in dieser Berufsgruppe ist und wie wenig spezialisierte Unterstützung es bisher gibt. Nach intensiven Interviews, hunderten Beratungsgesprächen und stundenlanger Recherche zu wirklich passenden Lösungen gründeten wir Erzieher-Helden - mit einem klaren Vorteilskonzept, das speziell auf die Herausforderungen im Erzieher-Beruf zugeschnitten ist.Heute sind wir komplett unabhängig, vergleichen den gesamten Markt und beraten ausschließlich im Interesse der Erzieher:innen. Was als Zwei-Mann-Idee begann, ist mittlerweile zu einem starken Team aus über 15 spezialisierten Berater:innen gewachsen - alle mit dem gemeinsamen Ziel, Erzieher:innen in ganz Deutschland bestmöglich zu unterstützen.Über die Jahre haben wir ein funktionierendes System aufgebaut, gemeinsam mit Seminaranbietern, Rechtsanwälten und weiteren Kooperationspartnern. So können wir nicht nur individuell und verständlich beraten, sondern auch kostenlose Unterstützung bieten - etwa bei rechtlichen Fragen, Weiterbildungen oder schwierigen Situationen im Berufsalltag. Denn echte Hilfe geht weiter, wo andere aufhören.Was unsere Kund:innen sagenUnsere Arbeit lebt vom ehrlichen Austausch. Auf unserem YouTube-Kanal "Erzieher-Helden" und auf ProvenExpert finden sich zahlreiche Bewertungen. Alle mit einer gemeinsamen Botschaft: Dankbarkeit und Erleichterung.Matthias (29 J.), Erzieher - "Ich hatte Zweifel - es klang einfach zu gut. Aber es hat sich alles schnell gelohnt."Vicky (28 J.), Erzieherin - "Ich bin Vicky - Erzieherin & Influencerin. Und ich kann dir ehrlich sagen: Das Gespräch lohnt sich."Sandra (40 J.), Erzieherin - "700 EUR mehr im Jahr - einfach durch bessere Beratung."Diana (36 J.), Erzieherin - "Als Erzieherin mehr Rente - das hätte ich nie gedacht."Unsere Mission geht weiterWir entwickeln unser Beratungssystem stetig weiter, um noch mehr Erzieher:innen zu erreichen. Denn jede Verbesserung für eine einzelne Fachkraft verändert langfristig das ganze System.Mit dieser Pressemitteilung möchten wir nicht nur informieren, sondern Verständnis schaffen für die Herausforderungen im Erzieher-Beruf. Gleichzeitig möchten wir Erzieher:inen zeigen: Es gibt Menschen, die sich für sie einsetzen. Für eine gemeinsame starke Zukunft der Erzieher:innen in Deutschland.Pressekontakt:Ian Mielenz+49 178 4476242info@erzieher-helden.deOriginal-Content von: Erzieher-Helden, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180123/6063936