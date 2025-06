© Foto: adobe.stock.com

Dramatische Preisentwicklungen gab es in der ersten Wochenhälfte am Ölmarkt. Der Preisrallye bei Brent Öl und WTI Öl folgte ein knackiger Abverkauf. Ist der Boden mittlerweile gefunden? Oder droht doch noch der Crash?Nach dem Preisbeben bei Brent Öl Viel dramatischer hätten die letzten Handelstage wohl nicht verlaufen können. Zunächst gab es die Zuspitzung im Nahost-Konflikt, die im aktiven Eingreifen der USA am Wochenende gipfelte. Die Ölpreise jagten vor dem Wochenende noch oben und es stand zu befürchten, dass sämtliche Preisdeckel fliegen würden. Mit Vehemenz lief Brent Öl den Widerstandsbereich um 80 US-Dollar / 82 US-Dollar an. Doch bevor es zu einer charttechnischen Weichenstellung …