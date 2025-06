Zürich (ots) -Der neue Präsident des Schweizerischen Verbands der Immobilienwirtschaft SVIT Schweiz heisst Michel Molinari. An der Delegiertenversammlung vom Donnerstag, 26. Juni 2025 in Luzern hat er das Amt von seinem Vorgänger Andreas Ingold übernommen. Er steht damit dem Verband mit seinen rund 2600 Firmen- und Einzelmitgliedern, dem Exekutivrat sowie den Verwaltungsräten der SVIT School AG und der SVIT Immobilien Forum AG vor. Die Wahl erfolgte bereits anlässlich der Delegiertenversammlung 2024. Michel Molinari (*1972), MRICS, ist CEO der BLKB Fund Management AG. Er war seit 2017 Vizepräsident des SVIT Schweiz.In ihr neues Amt als Vizepräsidenten eingesetzt wurden an der Delegiertenversammlung im Weiteren Cécile Berger-Meyer und David Zumsteg. Sie ersetzen Jean-Jacques Morard und Michel Molinari.Andreas Ingold hatte das Präsidium und Jean-Jacques Morard das Vizepräsidium seit 2017 inne. Andreas Ingold blickt auf eine 20-jährige Amtszeit im strategischen Führungsgremium zurück, davon acht Jahre als Präsident. Für ihre Verdienste um den Verband wurden sie von den Delegierten zu Ehrenmitgliedern ernannt.Die Delegiertenversammlung des SVIT Schweiz ist Teil des gleichentags stattfindenden Swiss Real Estate Forum 2025 (SREF) mit rund 300 Gästen. Am SREF treten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport auf - so unter anderem Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff, Smudo, Mitglied und Texter der legendären deutschen Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier, und die Triathletin Natascha Badmann.Weitere Informationen unter: www.svit.ch und https://www.svit.ch/de/srefPressekontakt:Ivo Cathomen, SVIT Schweiz, ic@svit.ch, +41 44 434 78 82Original-Content von: SVIT Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007146/100932929