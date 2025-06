Neu-Isenburg (ots) -- Reifentipps von Laufenn für die Feriensaison- Vom Reifendruck bis zur Profiltiefe - was es vor der Fahrt zu beachten gilt- Smart sparen mit reifenschonender FahrweiseSommerzeit ist Reisezeit - und für viele Urlauber bedeutet das: ab ins Auto und losfahren. Doch wer entspannt ankommen will, sollte vor der Abfahrt an die Sicherheit denken. Ein entscheidender Faktor dabei ist der Reifenzustand. Denn Reifen sind die einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und Straße. Laufenn, eine Marke des Premium-Reifenherstellers Hankook, gibt Tipps, worauf es für eine sichere Fahrt ins verlängerte Wochenende oder in die großen Ferien zu achten gilt.Profiltiefe und Alter checkenWichtig zunächst einmal: Nicht aus Bequemlichkeit mit den alten Winterreifen losfahren, denn diese verlieren bei Wärme an Leistungsfähigkeit. Der Bremsweg verlängert sich, das Profil nutzt sich schneller ab und der Kraftstoffverbrauch steigt. Sommerreifen aus dem Vorjahr können dagegen weiterhin verwendet werden - sofern sie noch in gutem Zustand sind. Der Gesetzgeber schreibt eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern vor. Experten empfehlen jedoch bei Sommerreifen mindestens drei Millimeter für ausreichende Sicherheit und bei Ganzjahresreifen vier Millimeter. Ein schneller Vorab-Test gelingt mit einer Ein-Euro-Münze: Verschwindet der goldene Rand im Profil, bietet die Tiefe genügend Sicherheitsreserven. Mehr Gewissheit über die Restprofiltiefe bietet darüber hinaus ein Profiltiefenmesser. Hilfe bieten auch die Verschleißindikatoren am Reifen selbst: in regelmäßigen Abständen in den Profilrillen verteilte Stege. Ist der Reifen bis zur Verschleißanzeige heruntergefahren, hat er die Mindestprofiltiefe erreicht und muss ausgewechselt werden.Auch das Alter zählt: Reifen, die älter als sechs Jahre sind, sollten besonders gründlich überprüft werden. Spätestens nach zehn Jahren ist ein Austausch empfehlenswert - auch wenn das Profil noch ausreichend erscheint. Risse, Dellen oder ungleichmäßiger Abrieb sind ebenfalls Warnsignale. Auskunft über Woche und Jahr der Fertigung gibt die vierstellige DOT-Nummer auf der Flanke.Reifendruck nicht vergessenViele Pannen im Sommerurlaub haben eine gemeinsame Ursache: falscher Reifendruck. Dabei lässt sich dieser ganz einfach an der Tankstelle oder in der Werkstatt prüfen. Der ideale Zeitpunkt: vor Fahrtantritt, wenn die Reifen noch kalt sind. Die empfohlenen Werte finden sich meist in der Tankklappe, am Türrahmen oder in der Betriebsanleitung. Ein zu niedriger Druck erhöht nicht nur den Kraftstoffverbrauch, sondern auch die Gefahr von Reifenplatzern. Ein deutlich zu hoher Druck wiederum verringert die Aufstandsfläche und damit die Fahrstabilität. Wichtig für Fahrten in den Urlaub: Der richtige Reifendruck ist abhängig von der Fahrzeugbeladung. Wer voll beladen in die Ferien fährt, sollte den Reifendruck daher entsprechend erhöhen und nach Fahrtende mit dem Reifendruckmesser wieder Luft ablassen.Eine Sonderregelung gilt für eines der beliebtesten Urlaubsländer: Reisende nach Italien sollten beachten, dass Ganzjahresreifen (gilt auch für Winterreifen) dort im Sommer (bis 16. Oktober) nicht verwendet werden dürfen, wenn sie einen geringeren Geschwindigkeitsindex haben als im Fahrzeugschein eingetragen. Der Geschwindigkeitsindex oder auch "Speedindex" findet sich an der Seite des Reifens: Dort ist die Reifendimension abzulesen. Der Speedindex ist der Buchstabe am Ende, direkt nach der Reifengröße.Mehr Sicherheit durch reifenschonende FahrweiseAuch wer schon auf dem Weg zum Reiseziel auf seine Fahrweise achtet, schont seine Reifen. Starkes Beschleunigen, abruptes Bremsen oder zu schnelles Kurvenfahren belasten die Gummis unnötig. Auch das Auffahren auf Bordsteine kann Schäden verursachen - im schlimmsten Fall unsichtbare Risse in der Seitenwand oder eine verstellte Achsgeometrie. Besonders beim Parken gilt: langsam und möglichst im rechten Winkel auf den Bordstein fahren. Regelmäßige Sichtkontrollen sind ein Muss - denn selbst kleinste Schnitte, Beulen oder Alterungsrisse können gefährlich werden.Laufenn: breites Sortiment an Pkw-Reifen vorrangig zwischen 14 und 20 ZollWer beim Reifenkauf auf geprüfte Qualität setzt, reduziert zusätzlich das Risiko von Pannen und erhöht den Fahrkomfort. Ein Fachhändler kann bei der Auswahl helfen - und übernimmt bei Bedarf gleich Montage und Auswuchten.Laufenn bietet seit 2015 in Europa qualitativ hochwertige Reifen mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis an. Aktuell beläuft sich das Pkw-Sortiment auf Dimensionen vorrangig zwischen 14 und 20 Zoll. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung von Hankook und erhalten ein Produkt, das allen Standards entspricht und die modernen Mobilitätsanforderungen erfüllt.Empfohlen: sorgfältiger Urlaubscheck für das AutoAuch über die Reifen hinaus erfordert die Vorbereitung auf eine Reise einen sorgfältigen Check des Fahrzeugs. Hierfür empfiehlt es sich, einen Inspektions- oder Wartungstermin mit seiner Werkstatt zu vereinbaren. Auch Kfz-Prüforganisationen bieten Urlaubschecks für das Auto an. Überprüft werden dabei insbesondere:- Füllstand und Alter aller Fahrzeugflüssigkeiten: Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Motoröl, Differential- und Getriebeöl- Beleuchtung- Wischerblätter und Scheibenwaschanlage- Bremsbeläge- Starterbatterie- AuspuffanlagePressekontakt:Sabine RiedelPR ManagerTel.: +49 6102 8149-178s.riedel@hankookn.comOriginal-Content von: Hankook Tire Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114666/6063968