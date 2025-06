Genua/Hamburg (ots) -Pünktlich zum Sommer 2025 erneuert die italienische Reederei Costa Kreuzfahrten ihr Portfolio an "Sea & Land Destinations" im Mittelmeer und in Nordeuropa. Gäste erwarten vielfältige Routen und neue einzigartige Reiseziele auf See und an Land, die zum Staunen einladen - für eine Reise, die so nur mit Costa erlebbar ist.Das Routenkonzept: See und Land im WechselspielDas Schiff verlangsamt seine Fahrt oder hält vollständig an, die volle Aufmerksamkeit ist auf sie gerichtet: "Sea Destinations" sind exklusive Reiseziele an symbolträchtigen Orten, die nur mit dem Schiff zugänglich sind und einen einzigartigen Blick aus der Perspektive des Meeres bieten. Flankiert werden sie von den "Land Destinations", einem erweiterten Angebot von Landausflügen, das Gäste zugeschnitten auf ihre individuellen Bedürfnisse an ebenso symbolträchtige Orte bringt. Von geführten Touren über adrenalingeladene Abenteuer bis hin zu familienfreundlichen Aktivitäten - jeder Ausflug bietet unvergessliche Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben. Zusammen schaffen die "Sea & Land Destinations" so ein einzigartiges Reiseerlebnis für alle Sinne, das zum Staunen einlädt - und exklusiv mit Costa erlebbar ist."Sea Destinations" 2.0Erstmals seit der erfolgreichen Einführung im Frühjahr 2024 hat Costa das Portfolio seiner "Sea Destinations" erneuert. Die französischen Calanques im Morgengrauen bei einem Klavierkonzert bestaunen, vor Palma de Mallorca tierisch in den Abend tanzen, in der Lagune von Venedig den Karneval zum Leben erwecken, mit einer Show der Derwische die Dardanellen durchqueren oder die Seeluft und Stille der norwegischen See bei einer Meditation genießen - das ist nur eine Auswahl der Erlebnisse, die Gäste im Sommer 2025 auf ihrer Kreuzfahrt mit Costa erwartet. Insgesamt 17 "Sea Destinations", im Reisepreis inbegriffen, stehen im westlichen und östlichen Mittelmeer sowie in Nordeuropa auf dem Programm.Neue Landausflüge nach MaßAuch die "Land Destinations" werden ab diesem Sommer neu gedacht: Gäste erwartet ein neu gestaltetes Angebot von Landerlebnissen in den von Costa angefahrenen Reisezielen. Die Ausflüge sind dabei besonders auf die Bedürfnisse einzelner Reisegruppen zugeschnitten. Sie fokussieren die symbolträchtigsten Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten eines jeden Reiseziels, was sie zu einem authentischen und wesentlichen Teil der Kreuzfahrt werden lässt. "Mit der neuen Klassifizierung unserer Landausflüge wird unser Angebot an Reisezielen an Land noch zugänglicher und individueller - ein weiterer Schritt hin zu einem personalisierten Kreuzfahrterlebnis, das es so nur bei Costa gibt", sagt Olaf Kistenmacher, Director Sales bei Costa Kreuzfahrten in Deutschland. Die "Land Destinations" sind in vier Kategorien unterteilt:- See it All - alles sehen, nichts verpassen: umfangreiche Stadtbesichtigungen unter der Leitung lokaler Experten, wie "Ganz Marseille mit dem Petit Train" (Corniche, Notre-Dame de la Garde, Vieux Port und Le Panier) oder "Alle Highlights von Neapel" (Maschio Angioino, Spaccanapoli, San Carlo, Galleria Umberto I) mit garantiert pünktlicher Rückkehr zum Schiff- Icons - was Sie alleine nie entdecken würden: eintauchen in die symbolträchtigen Orte der jeweiligen Stadt, wie "Ballarò: ein Spaziergang mit dem Chefkoch zwischen Märkten, Arancine und Cannoli" in Palermo oder "Imperial Rome: Kolosseum, Foren und Kaiser" in Civitavecchia - ohne langes Anstehen, dafür mit Erzählungen von echten Insidern- Fun for Family - für glückliche Kleine und Große: spannende Aktivitäten für die ganze Familie, wie "Kleine und große Archäologen in Pompeji", "Auf den Spuren des Drachen" in Palma de Mallorca, pädagogische Workshops oder Stadtabenteuer für die Kleinen- Extraordinary - nur hier, nur jetzt: Nervenkitzel und einmalige Momente mit abenteuerlichen Routen in spektakulärer Umgebung, wie "Schwimmen mit 11 Haien im Aquarium von Barcelona" oder "Schwebend zwischen Meer und Felsen: der Klettersteig von La Ciotat"Egal ob auf See oder an Land: Jeder Moment ist darauf ausgerichtet, Kreuzfahrtliebhabern ein einzigartiges Erlebnis zu bescheren. Die "Sea & Land Destinations" für den Sommer 2025 sind somit die natürliche Weiterentwicklung des Urlaubskonzepts à la Costa, bei dem außergewöhnliche Reiseziele, begleitet von authentischen und einzigartigen Momenten auf See und an Land, im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses stehen.Die Durchführung der "Sea & Land Destinations" ist abhängig von aktuellen Wetterbedingungen und anderen außergewöhnlichen Umständen. Änderungen sind vorbehalten.Buchen können Kreuzfahrer ihre Reise mit den neuen "Sea & Land Destinations" im Reisebüro, bei Costa Kreuzfahrten unter +49 (0)40 570 12 13 16 oder auf www.costakreuzfahrten.de.***Über Costa KreuzfahrtenCosta Kreuzfahrten ist eine italienische Kreuzfahrtgesellschaft mit Hauptsitz in Genua und Teil der Carnival Corporation & plc, dem größten Kreuzfahrtunternehmen der Welt. Die Flotte von Costa umfasst aktuell neun Schiffe mit einer Gesamtkapazität von rund 40.000 Gästen, die alle unter italienischer Flagge fahren. Alle Schiffe der Traditionsreederei bieten ihren Gästen seit mehr als 75 Jahren eine einzigartige Mischung aus italienischer Lebensart, Gastfreundschaft und exzellenter Küche sowie Unterhaltung und Erholung. In Deutschland hat das Unternehmen seinen Sitz in Hamburg.Weitere Informationen auf www.costakreuzfahrten.de und www.facebook.com/CostaKreuzfahrten. Bildmaterial zum Download unter www.costapresscenter.com.Pressekontakt:Emmi Ünsal, Communication Manager Deutschland, Costa Kreuzfahrten |emmilucia.uensal@de.costa.it | + 49 40 30239502Original-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109322/6063995