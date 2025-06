Hamburg (ots) -Studium oder Ausbildung - was führt junge Menschen wirklich in die Medienbranche? Kreativtalente (w/m/d) stehen nach dem Schulabschluss häufig am Scheideweg: Soll es ein Studium sein - oft überfüllt, unübersichtlich und voller Theorie - oder eine Ausbildung mit echtem Praxisbezug und direkten Einstiegschancen? Gerade in der Kreativbranche, wo praktische Erfahrung zählt, hinterfragen immer mehr Talente den klassischen Weg durchs Studium.Und genau hier setzt die neue Kampagne der Beruflichen Schule für Medien und Kommunikation (bmk) (https://bmk-hh.de/) an: "Mach nicht irgendwas mit Medien..." - unter diesem Motto rückt eine der führenden Bildungseinrichtungen der Hamburger Medienbranche ehemalige Absolvent:innen in den Mittelpunkt, die den direkten Einstieg über eine Ausbildung gewählt haben.Karriere beginnt nicht im Hörsaal - sondern mit echter PraxisDie neue Digital-First-Kampagne, die heute auf den Social Media Kanälen (Instagram (https://www.instagram.com/p/DLXBu-8oyuE/), TikTok (https://www.tiktok.com/@bmk_hh/video/7520194529526435094)) der Berufsschule startet, porträtiert ehemalige Absolvent:innen der bmk, die bei renommierten Agenturen und Medienhäusern wie Jung von Matt, Serviceplan, Weischer Media oder in eigenen Kreativunternehmen arbeiten. Sie alle verbindet ein gemeinsamer Nenner: der berufliche Einstieg über eine Ausbildung - und nicht über den klassischen Studienweg."Die bmk hat mir nicht nur beigebracht, wie Werbung funktioniert - ich durfte sie machen. Diese Praxisnähe war mein Türöffner in die Branche. Ohne sie wäre ich heute nicht da, wo ich bin", sagt Lars Holling, Managing Partner bei Serviceplan Bubble und Absolvent der bmk.DIe neue Kampagne zeigt mit persönlichen Geschichten nicht nur Karrieren, sondern vor allem die Klarheit, Orientierung und Qualität, mit der die Berufliche Schule für Medien und Kommunikation junge Menschen auf ihren Beruf vorbereitet.Hamburg als Sprungbrett in die BrancheMitten im Herzen der Medienstadt Hamburg gelegen profitieren Schüler:innen der bmk von unmittelbarer Nähe zu Agenturen, Redaktionen, Produktionsfirmen und Medienhäusern. Hier ist die Branche kein abstrakter Begriff - sie ist Nachbar, Partner und Arbeitgeber."Wer über Fachkräftemangel in der Kreativwirtschaft spricht, muss die duale Ausbildung endlich ernst nehmen. Wir verbinden Theorie und Praxis auf Augenhöhe - nicht nur in Simulation, sondern in echter Projektarbeit mit realen Kunden. Unsere Schüler:innen lernen von Praktiker:innen und sind am Ende nicht nur ausgebildet, sondern branchenbereit", so Inga von Garrel, Schulleiterin der bmk Hamburg.Von der Schulbank zur eigenen AgenturEiner, der diesen Weg eindrucksvoll gegangen ist, ist neben Lars Holling von Serviceplan auch Justin Schümann. Nach seiner Ausbildung als Kaufmann für audio-visuelle Medien und einer Station bei Markenfilm GmbH gründete er die Social Media Agentur Justaddsugar. Schümann: "Ich wollte nicht nur zusehen, wie andere gestalten - ich wollte selbst machen. Die bmk war mein Sprungbrett: praxisnah, kreativ und mit einem Netzwerk, das mir bis heute Türen öffnet."Für junge Kreativ-Talente (w/m/d) ist die Ausbildung ein Türöffner zu den wichtigsten Werbeagenturen in Hamburg, wie der Werdegang von Elsa Schröder, heute bei Jung von Matt, zeigt. "Die Ausbildung war für mich kein Plan B, den ich statt dem Studium gewählt habe - sie war mein direkter Weg in die Kreativbranche und zu tollen Projekten und Kunden. Bei der bmk durfte ich gestalten, ausprobieren, wachsen. Heute weiß ich: Das war genau die richtige Entscheidung."Neben Lars Holling, Justin Schümann und Elsa Schröder sind Ramon Galinanes Gonzalez (Elbspot Werbeagentur), Nicole Förster (Weischer, LUF Kino GmbH), Lara Timm (Setzkorn Kemper), und Thomas Heyen (Jung von Matt) Teil der neuen Kampagne und stehen damit stellvertretend für eine Reihe erfolgreicher Absolvent:innen der bmk.Fundierte Ausbildung statt vage TräumeOb Mediengestalter:in Digital & Print, Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation, Kauffrau/-mann für audio-visuelle Medien und viele weitere Möglichkeiten der Medienberufe: Die bmk mit Sitz am Eulenkamp 46 in Hamburg bietet ein breites Spektrum an Ausbildungswegen - immer nah an den Anforderungen der Branche, immer mit Blick auf das, was wirklich zählt: Können, Haltung, Perspektive."Wir machen Schluss mit dem Klischee vom ziellosen Medien-Einstieg", betont Inga von Garrel. "Unsere Botschaft ist klar: Entscheide dich nicht für 'irgendwas mit Medien' - sondern für eine Ausbildung, die dich wirklich weiterbringt."Ein starker Aufruf an die Medien-Talente (w/m/d) von morgenMit der Kampagne "Mach nicht irgendwas mit Medien..." setzt die bmk Hamburg ein klares Zeichen: für Orientierung statt Unsicherheit, für Qualität statt Beliebigkeit - und für echte Wege in eine der spannendsten Branchen unserer Zeit.Über eine neue Landingpage unter dasmitmedien.com (https://bmk-hh.de/das-mit-medien/) bündelt die bmk nicht nur alle Informationen zu den prominenten Absolvent:innen, sondern stellt gleichzeitig die einzelnen Ausbildungsangebote der bmk vor.Pressekontakt:Berufliche Schule für Medien und Kommunikation (BS17)Inga von GarrelE-Mail: presse@bmk-hamburg.dewww.bmk-hamburg.deOriginal-Content von: Berufliche Schule für Medien und Kommunikation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180126/6064020