Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -Erfolgreicher Start des ersten Satelliten ist ein entscheidender Meilenstein bei der Einführung der nächsten Generation von Erdbeobachtungs- und Erkennungssystemen für großflächige VeränderungenEarthDaily Analytics (EarthDaily) gab heute den erfolgreichen Start und den ersten Kontakt mit dem ersten Satelliten seiner EarthDaily Constellation bekannt, was einen wichtigen Meilenstein bei der Einführung seines Erdbeobachtungssystems der nächsten Generation darstellt. Die Telemetriedaten wurden empfangen, die Solaranlagen erfolgreich bereitgestellt und der Satellit hat eine sichere Fluglage eingenommen und ist leistungsfähig.Mit dieser Leistung beginnt die Einführung des weltweit fortschrittlichsten End-to-End-Erdbeobachtungssystems, das wissenschaftlich kalibrierte, tägliche globale Bilder in Verbindung mit fortschrittlicher KI und Analytik liefert. Das System ist so konstruiert, dass es die Erkennung von Veränderungen in einem weiten Bereich ermöglicht, eine intelligentere Entscheidungsfindung ermöglicht sowie die Art und Weise verändert, wie Industrie sowie Regierungen unseren Planeten überwachen.Dieser Eröffnungssatellit ist der erste einer Konstellation von zehn Satelliten. Die verbleibenden Satelliten befinden sich in der Endphase des Zusammenbaus und der Tests. Die gesamte Konstellation wird voraussichtlich im nächsten Jahr einsatzbereit sein und EarthDaily in die Lage versetzen, in wachstumsstarken Sektoren Einnahmen zu erzielen."Dies ist nicht nur der Start einer Konstellation, sondern der Beginn einer neuen Ära der Erdbeobachtung und ein klares Signal für unsere Marktreife", sagte Don Osborne, Geschäftsführer von EarthDaily. "Wir sehen die Welt nicht nur so, wie sie heute ist, wir sagen auch voraus, wie sie morgen sein wird. Wir haben Jahre in die Entwicklung dieser Vision investiert: ein System, das in der Lage ist, die Veränderungen auf dem Planeten mit unübertroffener Genauigkeit zu erfassen, und zwar jeden einzelnen Tag. Dieser Start bestätigt unsere Technologie und beschleunigt unseren Weg, der führende Anbieter von täglicher, KI-fähiger Earth Intelligence zu werden.""Der erfolgreiche Start des ersten EarthDaily-Satelliten ist ein wichtiger Meilenstein im Geschäftsplan des Unternehmens", sagte Chandra Patel, geschäftsführender Gesellschafter von Antarctica Capital. "Antarctica Capital ist ein stolzer Unterstützer des Unternehmens und seiner Mission, ein vertikal integrierter Branchenführer zu sein, der sich darauf konzentriert, seine KI-fähigen Daten, Software sowie Datenanalysen zu nutzen, um hochwertige Einblicke von entscheidendem Wert für Branchen mit hohem Einfluss zu liefern. Wir glauben, dass die EarthDaily Constellation ein neues Kapitel in der Erdbeobachtung aufschlagen wird, und wir freuen uns darauf, dass EarthDaily Analytics die Erstellung dieser proprietären Datenbank mit Inhalten, die in der Branche ihresgleichen suchen, nutzen wird."Der EarthDaily-Vorteil: Überlegene Technologie für unübertroffene EinblickeDie EarthDaily Constellation wurde entwickelt, um eine konsistente, qualitativ hochwertige, tägliche globale Abdeckung über mehr als 20 Spektralbänder zu liefern. Diese proprietären Daten, die für KI und fortschrittliche Analysen optimiert sind, ermöglichen eine präzise Erkennung von Veränderungen und verwertbare Erkenntnisse in den wichtigsten Branchen:- Landwirtschaft: Optimierung der Ernteerträge, Bewirtschaftung der Ressourcen und Verbesserung der landwirtschaftlichen Risikobewertung.- Energie und Bergbau: Überwachung der Infrastruktur, Unterstützung der Ressourcenexploration und Milderung der Umweltauswirkungen.- Spatial Finance: Verbesserung der Risikomodellierung, des Underwriting und der Marktinformationen.- Umweltüberwachung und Klimaresilienz: Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitiativen, Verfolgung des Kohlenstoffausstoßes und Katastrophenschutz.- Regierung und Verteidigung: Ermöglichung von nationaler Sicherheit, Infrastrukturplanung und Notfallmanagement.Im Gegensatz zu bestehenden Angeboten bietet das EarthDaily-System die Fähigkeiten von Sentinel-2 mit höherer Auflösung und täglicher Wiederholung. Jeder Satellit der Konstellation ist mit 16 fortschrittlichen Multisensor-Bildgebern ausgestattet, die für die präzise Erdbeobachtung kalibriert wurden, um die Erkennung globaler Veränderungen in großem Maßstab zu unterstützen.Die wichtigsten Merkmale sind:- Tägliche globale Besichtigung: Zuverlässige, konsistente Berichterstattung über die Erde für Branchen, die zeitnahe, präzise Erkenntnisse benötigen.- Hochwertige Daten: Wissenschaftlich kalibrierte, multispektrale Bilder, die für KI- und Machine-Learning-Anwendungen optimiert sind.Osborne fügt hinzu: "Dies ist mehr als eine Markteinführung. Die EarthDaily Constellation legt den Grundstein für die Zukunft der Geodatenanalyse und Risikominderung. Durch die tägliche Bereitstellung konsistenter, KI-fähiger Daten können Kunden über die herkömmliche Erdbeobachtung hinausgehen und die Möglichkeiten der datengesteuerten Intelligenz voll ausschöpfen. Nichts von alledem wäre ohne die unerschütterliche Unterstützung von Antarctica Capital möglich gewesen, welche die Vision unseres unermüdlichen Strebens nach dem, was möglich ist, konsequent teilt.Informationen zu EarthDaily: EarthDaily Analytics ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Erdbeobachtung und stellt Daten sowie Erkenntnisse zur Verfügung, welche Branchen und Regierungen in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen für eine widerstandsfähigere Zukunft zu treffen. Mit der Einführung seiner bahnbrechenden EarthDaily Constellation revolutioniert das Unternehmen die Art und Weise, wie wir unseren Planeten überwachen, verstehen sowie mit ihm interagieren.

Kontakt:
Tanya Cross
VP für globales Marketing und Kommunikation
tanya.cross@earthdaily.com
www.earthdaily.com/constellation