DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. Juni (vorläufige Fassung)

=== 01:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, nimmt am Montana Chamber of Commerce Event teil *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni Kernverbraucherpreise (ex Nahrung) PROGNOSE: +3,3% gg Vj zuvor: +3,6% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 95,1 zuvor: 94,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,6 zuvor: -10,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -15,3 Vorabschätzung: -15,3 zuvor: -15,1 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni 11:00 DE/Adtran Networks SE, HV 13:00 DE/Stratec SE, HV *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni PROGNOSE: 60,5 1. Umfrage: 60,5 zuvor: 52,2 *** 18:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei EZB-Generalversammlung *** 22:30 US/Fed veröffentlicht Ergebnisse des jährlichen Bankenstresstests ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

June 26, 2025 09:02 ET (13:02 GMT)

