Was für ein Paukenschlag: Die Dating-App Bumble kündigt die Entlassung von rund 240 Mitarbeitenden an - fast ein Drittel der Belegschaft. Gleichzeitig hebt das Unternehmen seine Prognose kräftig an. Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung um über 20 Prozent. Für Leser von DER AKTIONÄR ein Volltreffer: Die Empfehlung kam keine vier Wochen zuvor!Die Nachricht kam am Mittwoch mit voller Wucht: Der US-Datinganbieter Bumble streicht rund 240 Stellen - das entspricht etwa 30 Prozent der weltweiten Belegschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...