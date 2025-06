New York (ots/PRNewswire) -Der führende KI-Sprachtechnologie-Anbieter reiht sich damit unter bisherige TIME100-Preisträger wie NVIDIA, Google, Anthropic, Microsoft und OpenAI einDeepL, ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Sprachtechnologie, hat heute seine Aufnahme in die fünfte Ausgabe der jährlichen TIME100-Liste der weltweit einflussreichsten Unternehmen bekannt gegeben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen globale Innovatoren wie NVIDIA, Google, Anthropic, Microsoft, TikTok und OpenAI.Zur Erstellung der Liste hat TIME Nominierungen aus verschiedenen Branchen eingeholt und sein globales Netzwerk von Mitwirkenden und Korrespondenten sowie externe Experten zu Rate gezogen. Anschließend haben die Redakteure von TIME jede Nominierung anhand wichtiger Faktoren wie Einfluss, Innovation, Ambition und Erfolg bewertet. Das Ergebnis ist eine vielfältige Gruppe von insgesamt 105 Unternehmen, die den Weg in die Zukunft weisen."Es ist eine Ehre für DeepL, in die TIME-Liste der 100 einflussreichsten Unternehmen aufgenommen zu werden. Dies ist ein großartiger Moment für unser Team und führt uns erneut die Bedeutung unserer Mission und Technologie vor Augen", so Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. "In unserer zunehmend vernetzten Welt spielt Sprache eine immer wichtigere Rolle. Für globale Unternehmen kann sie aber auch eine große Hürde darstellen. Wir bei DeepL sind stolz darauf, eine KI zu entwickeln, die nachweislich Menschen und Unternehmen dabei unterstützt, sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und zu wachsen - und das unabhängig von Branche und Standort."Unternehmen, die KI einsetzen möchten, suchen nach Lösungen mit einem echten Mehrwert. Die KI-Sprachtechnologie von DeepL hat sich als bedeutende Investition für den globalen Erfolg bewährt, da sie Sprach- und Kommunikationsbarrieren beseitigt - eines der größten, wenn auch oft übersehenen, Hindernisse für das geschäftliche Wachstum. Lautaktuellen Untersuchungen haben fast 70 % der US-Unternehmen täglich mit unerwarteten betrieblichen Herausforderungen aufgrund von Sprachbarrieren zu kämpfen, und 61 % geben an, dass Sprachbarrieren ihre globale Expansion verzögert oder beeinträchtigt haben.Mehr als 200.000 Unternehmen, darunter SoftBank, Mazda, Harvard Business Publishing, das ifo Institut und Panasonic Connect, vertrauen auf die KI-Sprachtechnologie von DeepL, die speziell auf ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten ist und die mehrsprachige Kommunikation revolutioniert. Die DeepL-Plattform bietet Übersetzungslösungen für schriftliche und gesprochene Inhalte, einen KI-gestützten Schreibassistenten sowie eine zuverlässige API. Damit können Teams klar, konsistent und schnell über verschiedene Anwendungsfälle hinweg kommunizieren - vom Kundensupport über Rechtsdokumentation bis hin zu Vertrieb, Marketing und interner Zusammenarbeit.Diese Auszeichnung unterstreicht einmal mehr das starke Wachstum und den rasanten Aufstieg von DeepL innerhalb der Branche. Erst kürzlich wurde DeepL zum zweiten Mal in Folge in die Forbes AI 50-Liste 2025 aufgenommen. Zudem wurde es von Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen 2025 gekürt und belegte dabei Platz 5 im Bereich angewandte KI. Bei ZDNET landete DeepL sogar auf Platz 3 der beliebtesten KI-Tools weltweit, noch vor Perplexity AI, dem Google Übersetzer, Gemini und DeepSeek. Dies spiegelt deutlich die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Sprachlösungen für die tägliche Geschäftskommunikation und den globalen Betrieb wider.Weitere Informationen sowie die vollständige TIME100-Liste der einflussreichsten Unternehmen sind untertime.com/100companies verfügbar.Über DeepLDeepL unterstützt Unternehmen und Privatpersonen auf der ganzen Welt dabei, Sprachbarrieren zu überwinden. Mehr als 200.000 Kunden sowie Millionen von Einzelnutzern in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI-Sprachtechnologie von DeepL, mit der sie natürlich klingende Übersetzungen erstellen, mehrsprachige Meetings und Gespräche führen und Texte optimieren können. Die KI-Sprachlösungen von DeepL bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und helfen Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre geschäftliche Kommunikation zu verbessern, neue Märkte zu erschließen und die Produktivität zu steigern. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 1.000 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/deepl-in-timeliste-der-100-einflussreichsten-unternehmen-2025-aufgenommen-302492298.htmlPressekontakt:press@deepl.comOriginal-Content von: DeepL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174467/6064054