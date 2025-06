Baden-Baden (ots) -Die Juli-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."Israel greift Iran an! Droht ein großer Krieg?" auf dem Youtube-Kanal "MrWissen2go"In der Nacht vom 12. auf den 13. Juni hat Israel einen massiven Angriff gegen den Iran durchgeführt. Ziel waren laut israelischer Regierung Atomanlagen und Einzelpersonen. Iran interpretiert den Angriff als Kriegserklärung. Welche Folgen könnte das haben? Mirko Drotschmann alias "MrWissen2go" fragt nach und klärt auf.Warum anschauen?Hochaktuell: MrWissen2go berichtet unmittelbar nach dem Angriff Israels auf den Iran über das Thema und bereitet es für das junge Publikum verständlich und nahbar auf.Wo zu finden?Ab sofort auf dem Youtube-Kanal "MrWissen2go" (https://www.youtube.com/watch?v=sHlxIAN_5jM) (funk)"Cheats - Wer zerstört Counter-Strike?" ab sofort in der ARD AudiothekCounter-Strike ist eines der beliebtesten Computerspiele der Welt - und vielleicht das kaputteste. In Wettbewerben, die längst Millionen bewegen, zerstören Cheater nicht nur die Fairness, sondern auch den Spielspaß. In der Vergangenheit gab es immer wieder Skandale. Aber wie sicher sind die Turniere heute? Yannic Hannebohn macht sich auf die Suche nach dem legendären Coder eines Cheats, der die E-Sport-Welt erschüttert hat. Die Cheats zerstören die Aufstiegschancen von Nachwuchstalenten und verderben den Spielspaß für viele Gamer:innen. Der Spielehersteller und die Turnierveranstalter könnten für saubere Server sorgen. Oder? "Cheats" ist eine Koproduktion vom NDR und von DASDING vom SWR. Parallel zum Podcast erscheint ein Film bei STRG_F.Warum anhören?Für alle, die sich für Betrug im Sport interessieren und die ein Gefühl für Gier und Gerechtigkeit haben. Und einfach eine Geschichte hören wollen, in der Gut und Böse manchmal nicht so klar voneinander zu trennen sind.Wo zu finden?Ab sofort in derARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/cheats-wer-zerstoert-counter-strike/urn:ard:show:16d7f8950e911f8c/)."A Marvellous Light - Der magische Fluch" ab 4. Juli in der ARD AudiothekRobin Blyth wird auf einen mysteriösen Posten im Innenministerium versetzt, der nur ein Irrtum sein kann: Verbindungsbeamter für magische Angelegenheiten. Dabei hat Robin keine Ahnung von Magie - aber dafür bald mächtige Feinde. Sie wollen drei magische Gegenstände aufspüren, die ihnen unermessliche Macht verleihen, und sie sind sich sicher, dass nur Robin ihnen dazu verhelfen kann. Um ihn gefügig zu machen, belegen sie ihn mit einem Runenfluch. Roman von Freya Marske, Lesung in 18 Folgen, Sprecher: Nico Holonics.Warum anhören?Ein geheimer Vertrag, ein Fluch, der immer schrecklicher wird, und eine magische Welt, in der das Böse Macht gewinnt - Freya Marskes Bestseller-Fantasy-Roman mit Grumpy-meets-Sunshine-Lovestory.Wo zu finden?Ab 4. Juli in der ARD Audiothek.Zweite Staffel "Baborie & Rakers" ab 4. Juli in der ARD AudiothekDas Motto der zweiten Staffel "Baborie & Rakers" lautet "Was war los gewesen?" Einmal pro Woche fragen sich Judith Rakers und Ariana Baborie, was eigentlich so los gewesen ist: bei ihnen selbst, in der Welt ganz allgemein und in diesem merkwürdigen Internet. Dabei wird ganz nach Lust, Laune und Lage der Woche frei raus geschnackt.Warum anhören?Persönliche Anekdoten, kuriose Schlagzeilen, virale Fundstücke und die ein oder andere private Glanzleistung werden liebevoll seziert - mal tiefgründig, meistens heiter, immer ehrlich.Wo zu finden?Ab dem 4. Juli jeden Freitag eine neue Folge in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/baborie-und-rakers-sie-orgeln-sich-durchs-alphabet/13759699/)."Kick It Like Women - Talente und Träume im Frauenfußball" ab 10. Juli in der ARD MediathekSie gehören zu den erfolgreichsten Talenten im Frauenfußball. Sie haben es als Teenagerinnen aufs Fußballmädcheninternat geschafft, spielen in den besten Vereinen der Bundesliga und müssen sich als Nationalspielerinnen beweisen. Vier Spielerinnen widmen ihr ganzes Leben ihrer Leidenschaft für Fußball: Alara Sehitler ist 18 Jahre alt und seit zwei Jahren beim FC Bayern München unter Vertrag. Sie darf ihr Debüt in der Nationalmannschaft feiern und hofft auf die Nominierung zur EM 2025. Jonna Brengel wechselt von einem Erstligisten in die 2. Bundesliga - in der Hoffnung, mehr spielen zu dürfen, und am Ende der Saison in die 1. Liga aufzusteigen. Yumnah Lohnherr und Mathilda Bornhoff leben mit 14 Jahren auf dem Fußballmädcheninternat Kaiserau und geben alles für den Traum, einmal Profi zu werden. Wie die Männer geben die Fußballspielerinnen alles für ihre Leidenschaft - und doch ist vieles anders.Warum anschauen?Der Film begleitet vier junge Spielerinnen und fragt auch bei den Eltern nach, die alle Hoffnung auf die sportliche Zukunft ihrer Töchter legen - wie kommt man nach ganz oben?Wo zu finden?Ab 10. Juli in der ARD Mediathek."The Morning after" ab 18. Juli in der ARD MediathekAls Partygirl Nina nackt und ohne Wertsachen am Stand von Kapstadt aufwacht, ist unübersehbar, dass in ihrem Leben gerade etwas gehörig schiefläuft. Und damit ist nicht nur der missratene One-Night-Stand vom Vorabend gemeint. Zu ihrem Glück wird die Engländerin von vier Twentysomethings einer schrägen Strandhaus-WG aus der üblen Lage gerettet. Cleo und Mandisa, Michaela und Justin teilen mit Nina das Haus, ihren lässigen Lifestyle, Nöte und Jobs. Allerdings fällt auch den neuen Freunden auf, dass Nina ihr tieferliegendes Problem nicht für immer wegignorieren kann.Warum anschauen?Eine Dramedy in atemberaubender Küstenlandschaft, deren Figuren vollauf damit beschäftigt sind, Partyleben mit der Notwendigkeit zum Geldverdienen zusammenzubringen, das richtige Beziehungsmodell zu finden und sich von niemandem in ihrer Freiheit beschneiden zu lassen.Wo zu finden?Ab 18. Juli in der ARD Mediathek."No more pool time", ab 21. Juli in der ARD MediathekWährend das Wasser im funkelnagelneuen Pool glitzert, gerät sein Besitzer in einen Zwiespalt: Seiner Tochter hat er die langersehnte Poolparty versprochen, seine Freundin braucht den Garten wegen eines Waldbrands als Ausweichlocation für eine Charity-Party, bei der es um Spenden für Trinkwasserprojekte geht ... Mit lustvoller satirischer Zuspitzung lässt Filmemacher Jonas Baumann die Situation samt ihrer unheiligen Mischung aus Doppelmoral und Vorwurfskultur eskalieren.Warum anschauen?Weil der Film bei Festivals ein Publikumsliebling ist. Und einen neuen Veröffentlichungsrhythmus für SWR Kurzfilme begründet: jeweils am 21. eines Monats starten drei Filme in der ARD Mediathek.Wo zu finden?Ab 21. Juli in der ARD Mediathek."ARD Wissen: Fürchten wir die Sonne zu sehr", ab 28. Juli in der ARD MediathekDer Sommer ist da und viele Ärzt:innen warnen vor Sonnenbränden und steigenden Hautkrebsraten. Gleichzeitig warnen andere Wissenschaftler:innen vor der Gefahr durch Sonnenmangel, der das Risiko für alle anderen Krebsarten und Herzkreislauferkrankungen erhöhen könnte. Wie passt das zusammen? "ARD Wissen"-Reporterin Lena Ganschow auf Spurensuche: Fürchten wir die Sonne zu sehr?Warum anschauen?Spannende Spurensuche nach dem gesunden Umgang mit dem UV-Licht der Sonne. Lena Ganschow reist zum Hautkrebs-Hot-Spot Australien und dahin, wo die Sonne kaum scheint: nach Schottland.Wo zu finden?Ab 28. Juli in der ARD Mediathek.Weitere Informationen unter: swr.li/swrtippsjuliMonatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? None