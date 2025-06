NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag im frühen Handel Kursgewinne verbucht. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte gar ein weiteres Rekordhoch. Vor allem der optimistische Ausblick von Micron Technology kam bei Experten und auch am Markt gut an, auch wenn die Micron-Aktien selbst ihrer jüngsten Kursrally etwas Tribut zollten.

Nach der ersten halben Stunde des Handels lag der Nasdaq 100 mit 0,4 Prozent im Plus bei 22.323 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,4 Prozent auf 43.151 Punkte. Der marktbreite Index S&P 500 stieg ebenfalls um 0,4 Prozent auf 6.116 Punkte.

Einem Pressebericht zufolge könnte US-Präsident Donald Trump bereits vor Ablauf der Amtszeit von US-Notenbankchef Jerome Powell im Mai eine Nachfolgeregelung treffen. Sollte dies tatsächlich schon diesen Herbst geschehen, "steigt die Gefahr, dass Powell in seinen letzten Monaten zur 'lahmen Ente' wird", sagte Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank. "Und damit steigt auch die Gefahr, dass wir frühere Zinssenkungen sehen."

Für die Aktienmärkte sind sinkende Zinsen eine tendenziell positive Nachricht. Trump hat Powell immer wieder harsch kritisiert, weil dieser bisher seinen Wünschen nach einer Lockerung der Geldpolitik trotzt. US-Konjunkturdaten hatten zunächst wenig Einfluss auf den Markt./ag/jha/

