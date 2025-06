Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute bekannt, dass sie ICR Chile (ICR), einen führenden Anbieter von inländischen Kreditratings in Chile, vollständig übernommen hat. Die Transaktion folgt auf die 2019 erfolgte Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an ICR durch Moody's und wird die Präsenz des Unternehmens auf den lateinamerikanischen inländischen Kreditmärkten weiter stärken.

Nach der Transaktion wird ICR weiterhin inländische Ratings in Chile nach seinen eigenen Ratingverfahren und -methoden vergeben. In den kommenden Monaten wird ICR vollständig in Moody's Local integriert, einer Gruppe führender Kreditratingagenturen in Lateinamerika.

"Die heutige Übernahme baut auf unserer erfolgreichen Partnerschaft mit ICR auf und unterstreicht unser Engagement für den wachsenden Kapitalmarkt Chiles", sagte Martin Fernandez-Romero, Managing Director von Moody's Local. "Die Integration von ICR in Moody's Local wird unsere Fähigkeit verbessern, Marktteilnehmern hochwertige Kreditratings, Research und Analysedienstleistungen anzubieten und gleichzeitig zu mehr Transparenz in Lateinamerika beizutragen."

ICR wurde 2005 gegründet und ist bekannt für seine hochwertigen Analysen und die Expertise seiner Analyseteams. Das Unternehmen bietet Ratings für eine Vielzahl von Sektoren, darunter Unternehmen, Finanzinstitute, Versicherungen, strukturierte Finanzvehikel, Fonds und Projektfinanzierungen. Seit der ersten Investition von Moody's hat ICR dank seiner fundierten Kreditanalysen und der Ausweitung seiner Abdeckung auf dem chilenischen Binnenmarkt für Ratings Marktanteile gewonnen.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Sie wird keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzergebnisse von Moody's für 2025 haben.

Über Moody's Local

Moody's Local ist eine Gruppe von inländischen Ratingagenturen, die 13 lateinamerikanische Finanzmärkte abdeckt. Moody's Local bietet Marktfachleuten inländische Kreditratings, Research und Risikoanalysen mit Methoden und erfahrenen Analysten, die die einzigartigen Risiken und Dynamiken jedes Marktes erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter moodyslocal.com.

Über Moody's Corporation

In einer Welt, die von zunehmend vernetzten Risiken geprägt ist, helfen Moody's (NYSE: MCO) Daten, Einblicke und innovative Technologien Kunden dabei, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und Chancen zu erschließen. Mit einer langjährigen Erfahrung auf den globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft von rund 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um mit Zuversicht zu handeln und erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter moodys.com.

"Safe-Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf zukünftigen Erwartungen, Plänen und Prognosen für das Geschäft und die Geschäftstätigkeit von Moody's, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Diese Aussagen beinhalten Schätzungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Annahmen und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen in Betracht gezogenen, ausgedrückten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen Informationen in diesem Dokument gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Moody's übernimmt keine Verpflichtung (und beabsichtigt auch nicht), diese Aussagen aufgrund späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu ergänzen, zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften erforderlich. Im Zusammenhang mit den "Safe-Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 weist Moody's auf bestimmte Faktoren hin, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren, Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem: die ungewissen Auswirkungen von Maßnahmen der US-Regierung und anderer Regierungen, die den internationalen Handel und die Wirtschaftspolitik beeinflussen, einschließlich Änderungen und Schwankungen der Zölle und Handelspolitiken sowie Vergeltungsmaßnahmen, auf die Kreditmärkte, Kunden und die Kundenbindung sowie die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen; die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage (einschließlich erheblicher Staatsverschuldung und Defizite sowie Inflation oder Rezessionen und damit verbundene geldpolitische Maßnahmen der Regierungen) auf die weltweiten Kreditmärkte und die Wirtschaftstätigkeit, einschließlich des Umfangs der Fusions- und Übernahmeaktivitäten, und deren Auswirkungen auf das Volumen der im Inland und/oder auf den globalen Kapitalmärkten begebenen Schuldtitel und anderen Wertpapiere; die ungewissen Auswirkungen von Initiativen und geldpolitischen Maßnahmen der US-Regierung und anderer Regierungen als Reaktion auf das aktuelle Wirtschaftsklima, einschließlich der Instabilität von Finanzinstituten, Bedenken hinsichtlich der Kreditqualität und anderer potenzieller Auswirkungen der Volatilität an den Finanz- und Kreditmärkten; die Auswirkungen geopolitischer Ereignisse und Maßnahmen, wie beispielsweise des militärischen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und des militärischen Konflikts im Nahen Osten, sowie von Spannungen und Konflikten in den politischen und globalen Beziehungen auf die Volatilität der weltweiten Finanzmärkte, auf die allgemeine Wirtschaftslage und das BIP in den USA und weltweit sowie auf die Geschäftstätigkeit und das Personal von Moody's; sonstige Faktoren, die sich auf das Volumen der an inländischen und/oder globalen Kapitalmärkten begebenen Schuldtitel und sonstigen Wertpapiere auswirken könnten, darunter Regulierung, verstärkter Einsatz von Technologien, die den Wettbewerb verschärfen und den Umbruch und die Disintermediation in der Finanzdienstleistungsbranche beschleunigen könnten, sowie die Anzahl der Emissionen von Wertpapieren ohne Rating oder von Wertpapieren, die von nicht traditionellen Stellen bewertet oder bewertet werden; das Ausmaß der Fusions- und Übernahmeaktivitäten in den USA und im Ausland; die Auswirkungen der Rücknahme der Kreditratings von MIS für Länder oder Unternehmen innerhalb von Ländern und der Einstellung der Geschäftstätigkeit von Moody's in Ländern, in denen politische Instabilität solche Maßnahmen rechtfertigt; Bedenken am Markt, die unsere Glaubwürdigkeit beeinträchtigen oder anderweitig die Marktwahrnehmung der Integrität oder Nützlichkeit der Ratings unabhängiger Ratingagenturen beeinflussen; die Einführung oder Entwicklung konkurrierender und/oder neuer Technologien und Produkte; Preisdruck durch Wettbewerber und/oder Kunden; der Erfolg der Entwicklung neuer Produkte und der globalen Expansion; die Auswirkungen der Regulierung als NRSRO, das Potenzial für neue US-amerikanische, staatliche und lokale Gesetze und Vorschriften; die Möglichkeit eines verstärkten Wettbewerbs und einer strengeren Regulierung in den Rechtsordnungen, in denen wir tätig sind, einschließlich der EU; Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit unseren Ratingurteilen sowie sonstige Rechtsstreitigkeiten, behördliche und aufsichtsrechtliche Verfahren, Untersuchungen und Anfragen, denen Moody's von Zeit zu Zeit ausgesetzt sein kann; Bestimmungen in US-Gesetzen, die die Klagevoraussetzungen ändern, und EU-Vorschriften, die die Haftungsstandards für Ratingagenturen in einer für Ratingagenturen nachteiligen Weise ändern; Bestimmungen in EU-Vorschriften, die zusätzliche verfahrensrechtliche und materielle Anforderungen an die Preisgestaltung von Dienstleistungen und die Ausweitung der Aufsichtsbefugnisse auf Nicht-EU-Ratings für regulatorische Zwecke auferlegen; Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Beziehungen zwischen den USA und China; der mögliche Verlust von Schlüsselkräften und die Auswirkungen des globalen Arbeitsumfelds; Ausfälle oder Störungen unserer Geschäftstätigkeit und Infrastruktur; jegliche Anfälligkeit für Cyber-Bedrohungen oder andere Cybersicherheitsprobleme; der Zeitpunkt und die Wirksamkeit unserer Restrukturierungsprogramme; Währungs- und Wechselkursschwankungen; das Ergebnis einer Überprüfung der globalen Steuerplanungsinitiativen von Moody's durch die Steuerbehörden; das Risiko potenzieller strafrechtlicher Sanktionen oder zivilrechtlicher Rechtsbehelfe, wenn Moody's gegen ausländische und US-amerikanische Gesetze und Vorschriften verstößt, die in den Rechtsordnungen gelten, in denen Moody's tätig ist, einschließlich Datenschutz- und Datenschutzgesetze, Sanktionsgesetze, Antikorruptionsgesetze und lokale Gesetze, die korrupte Zahlungen an Regierungsbeamte verbieten; die Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen oder anderen Unternehmenszusammenschlüssen und die Fähigkeit von Moody's, die übernommenen Unternehmen erfolgreich zu integrieren; die Höhe der künftigen Cashflows; die Höhe der Kapitalinvestitionen; und ein Rückgang der Nachfrage nach Kreditrisikomanagement-Tools durch Finanzinstitute, Unternehmen oder staatliche Stellen. Diese Faktoren, Risiken und Ungewissheiten sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Moody's wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen in Betracht gezogenen, zum Ausdruck gebrachten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sind unter "Risikofaktoren" in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts von Moody's auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie in anderen Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, oder in den hierin oder darin enthaltenen Materialien. Aktionäre und Investoren werden darauf hingewiesen, dass das Eintreten eines dieser Faktoren, Risiken und Ungewissheiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen in Betracht gezogenen, zum Ausdruck gebrachten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, was wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens haben könnte. Von Zeit zu Zeit können neue Faktoren auftreten, und es ist dem Unternehmen weder möglich, neue Faktoren vorherzusagen, noch kann es die potenziellen Auswirkungen neuer Faktoren auf das Unternehmen abschätzen. Zukunftsgerichtete und andere Aussagen in diesem Dokument können auch unsere Fortschritte, Pläne und Ziele im Bereich der Unternehmensverantwortung (einschließlich Nachhaltigkeits- und Umweltfragen) betreffen, und die Aufnahme solcher Aussagen ist kein Hinweis darauf, dass diese Inhalte für Anleger unbedingt wesentlich sind oder in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission einreicht, offengelegt werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete Aussagen zur Nachhaltigkeit auf Standards zur Messung von Fortschritten basieren, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf interne Kontrollen und Prozesse, die sich ständig weiterentwickeln, sowie auf Annahmen, die in Zukunft Änderungen unterliegen können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

