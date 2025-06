Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe haben zwölf weitere Elektrobusse von MAN erhalten. Mit der noch bevorstehenden Inbetriebnahme sind ab dann insgesamt 24 rein elektrische Busse des Herstellers in Karlsruhe und der Region unterwegs. Noch in diesem und im kommenden Jahr sollen zudem weitere 24 E-Busse an das ÖPNV-Unternehmen übergeben werden. Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um sechs Lion's City E mit zwölf Metern Länge sowie um sechs weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...