Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, hat gemäß den Entscheidungen auf der Hauptversammlung am 23. April 2025 die Erhöhung des Stammkapitals gegen Bareinlage sowie das genehmigte Kapital zur Begebung einer Anleihe mit Wandlungsrecht beschlossen. Derzeit wird die Kapitalerhöhung sowie die Wandelanleihe im Markt platziert. Bis zum heutigen Tag wurden rund 6,9 Millionen Aktien zum Kurs von EUR 1,30 je Aktie sowie eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 9,0 Mio. EUR gezeichnet. Für den Abschluss und etwaige weitere Zeichnung sind noch verschiedene Regularien, der Abschluss der Compliance und die Zahlung erforderlich. Da der Abschluss der Kapitalmaßnahmen einen wesentlichen Geschäftsgang darstellt und in direktem Zusammenhang mit der Rückzahlung des am 31. Juli 2025 fälligen Fremdkapitals in Zusammenhang steht, wird die aconnic AG am 30. Juni 2025 einen, im Umfang des Geschäftsberichts identischen Finanzbericht veröffentlichen. Der geprüfte und testierte Geschäftsbericht wird nach Abschluss der Kapitalerhöhung nachgereicht. Der Veröffentlichungszeitpunkt ist für Ende Juli 2025 geplant. Über die aconnic AG Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und Produkte zur Speicherung von Kohlendioxid zur Erreichung von Klimaneutralität mit Carbon Capture sowie bioenergetische und damit klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland und trägt zur technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG (vormals UET AG) notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen Börse und erwirtschaftete 2024 eine Gesamtleistung von rund 55 Mio. EUR. Kontakt aconnic AG

