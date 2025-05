EQS-News: aconnic AG / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

aconnic reduziert die Emissionen im Jahr 2024 um 30 % und verbessert das Nachhaltigkeitsrating beim Carbon Disclosure Project (CDP)



27.05.2025 / 12:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, hat den Corporate Carbon Footprint (CCF) 2024, der auch Bestandteil des jährlichen ESG-Berichts sein wird, veröffentlicht. Im Jahr 2024 hat aconnic eine Reduktion der Emissionen in allen Bereichen und auf Basis aller definierten KPIs (Key Performance Indikatoren) erreicht. Dies ist das Ergebnis der Initiativen und Prozessanpassungen, um bis zum Jahr 2030 einen klimaneutralen Betrieb zu erreichen. Die absoluten Gesamtemissionen für den Betrieb der Lieferkette, einschließlich aller Aktivitäten, einschließlich der Produktion und angrenzenden Bereiche, wurden um 33 % im Vergleich zum Vorjahr gesenkt. Davon wurden die direkten und indirekten Treibhausgase Scope 1 und Scope 2, die durch die primären eigenen Aktivitäten verursacht werden, um 51 % verringert. Die Scope 3-Emissionen - einschließlich der Aktivitäten für Zulieferern und Kunden, die als Upstream- und Downstream-Bereiche gemeldet werden - wurden um 24 % reduziert, verglichen mit dem Vorjahr 2023. aconnic stellt auch Daten für Benchmarks und Nachhaltigkeitsratings zur Verfügung, unter anderem für das Carbon Disclosure Project (CDP). Im jüngsten veröffentlichten Rating erhielt aconnic ein "B" im Bereich Klimawandel, was eine Verbesserung gegenüber "C" im Jahr 2024 darstellt. "Durch die Teilnahme an diesen Ratings setzen wir uns aktiv mit den Herausforderungen und Benchmarks im Bereich der Nachhaltigkeit auseinander. Unsere Ergebnisse bestätigen unser Engagement. Sie zeigen auch, dass unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen den höchsten Standards und besten Verfahren entsprechen. Diese regelmäßigen Bewertungen gewährleisten die Qualitätssicherung unserer Initiativen und stellen sicher, dass unsere Bemühungen den globalen Nachhaltigkeitserwartungen entsprechen", sagt Werner Neubauer, CEO der aconnic AG. Im Rahmen der Verpflichtung zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 hat die aconnic-Gruppe eigene Klimaziele definiert, die sich an der 1,5-Grad-Marke orientieren. Diese Ziele, die sich sowohl auf den Geschäftsbetrieb als auch auf die Lieferkette beziehen, verdeutlichen den entschlossenen Ansatz zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen. Die Teilnahme an den Ratings ermöglicht es, die Fortschritte auf dem Weg zu diesen Zielen kontinuierlich zu überwachen und notwendige Anpassungen rechtzeitig vorzunehmen. aconnic stellt detaillierte Berichte über CO 2 -Emissionen und andere Klimadaten zur Verfügung, die von den Rating-Institutionen geprüft werden. Das Engagement von aconnic für Transparenz und verantwortungsvolles Klimamanagement steht für das Versprechen, nachhaltige Werte für das Unternehmen, die Kund:innen und die Umwelt zu schaffen. Fortschritte werden offen kommuniziert und sind somit als Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft sichtbar. Über aconnic AG Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die Unternehmensgruppe ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und Produkte zur Speicherung von Kohlendioxid zur Erreichung von Klimaneutralität mit Carbon Capture sowie bioenergetische und damit klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland und trägt zur technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG (vormals UET AG) notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen Börse und erwirtschaftete 2024 eine Gesamtleistung von rund 55 Mio. EUR. Kontakt aconnic AG

D-80992 München, Riesstrasse 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Phone: +49 89 3 8998 7770

Email: investor@aconnic.com







27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com