Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, verlängert eine bestehende Fremdkapitalfinanzierung im Volumen von 23 Mio. EUR. Die im Jahr 2023 abgeschlossene Finanzierungsvereinbarung hatte eine Laufzeit von zwei Jahren und wäre am 31. Juli 2025 zur Rückzahlung fällig. Die aconnic AG und die Investoren haben in einer Grundsatzvereinbarung beschlossen, die Finanzierung um ein Jahr zu verlängern. Die Vereinbarung beinhaltet die Option einer jederzeitigen teilweisen oder vollständigen und vorzeitigen Tilgung ohne Mehrkosten. Die Verlängerung der Finanzierung steht im Zusammenhang mit der platzierten, aber noch nicht abgeschlossenen Kapitalerhöhung und Ausgabe einer neuen Wandelanleihe im Gesamtvolumen von 18 Mio. EUR. "Wir beobachten derzeit sowohl bei Kundenprojekten als auch bei Finanzierungen sehr komplexe und langandauernde Prozesse, die zu laufenden und mittlerweile marktüblichen Verzögerungen führen. Wir freuen uns daher, dass wir bei den bestehenden Fremdkapitalinvestoren durch Flexibilität und Marktorientierung die Möglichkeit zur weiteren erfolgreichen Unternehmensentwicklung besitzen. Wir sind überzeugt, dass sowohl die Finanzierungsprojekte als auch die Kundenprojekte zu erfolgreichen Abschlüssen führen werden", sagt Werner Neubauer, CEO der aconnic AG. Vor diesem Hintergrund wird der geprüfte und testierte Geschäftsbericht nach Abschluss der Kapitalerhöhung veröffentlich werden. Danach erfolgt die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung, die für November 2025 geplant ist. Über die aconnic AG Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und Produkte zur Speicherung von Kohlendioxid zur Erreichung von Klimaneutralität mit Carbon Capture sowie bioenergetische und damit klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland und trägt zur technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG (vormals UET AG) notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen Börse und erwirtschaftete 2024 eine Gesamtleistung von rund 55 Mio. EUR. Kontakt aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Telefon: +49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com



