Mercans, ein Weltmarktführer im Bereich Gehaltsabrechnungstechnologie, hat heute drei bedeutende Entwicklungen angekündigt, mit denen das Serviceangebot gestärkt und die Kundenerfahrung verbessert werden sollen: die Einrichtung eines Payroll Compliance Center of Excellence (CoE), die Integration von HiBob in sein Technologie-Ökosystem und die Einführung eines KI-gestützten Digital Sales Room (DSR).

Einrichtung eines Payroll Compliance Center of Excellence

Um der zunehmenden Komplexität der globalen Vorschriften bei der Gehaltsabrechnung Rechnung zu tragen, hat Mercans ein spezielles Payroll Compliance Center of Excellence eingerichtet. Dieses Zentrum bringt Fachexperten für Arbeitsrecht, Steuerrecht, Sozialversicherungssysteme und Datenschutzrichtlinien aus allen Regionen, in denen Mercans tätig ist, zusammen.

Das Zentrum soll die internen Compliance-Benchmarks entwickeln, gesetzliche Updates der G2N Nova-Gehaltsabrechnungssoftware automatisieren und sicherstellen, dass die Kunden alle landesspezifischen Compliance-Anforderungen lückenlos erfüllen. Durch proaktives Compliance-Management will Mercans das Audit-Risiko minimieren und die langfristige Betriebskontinuität für multinationale Kunden und Großunternehmen gewährleisten.

Integration von HiBob in das Technologie-Ökosystem von Mercans

Mercans hat die moderne HR-Plattform HiBob in sein Technologie-Ökosystem integriert, wodurch es für Unternehmen einfacher denn je wird, ihre HR- und Gehaltsabrechnungssysteme miteinander zu verbinden.

Kunden, die HiBob bereits als ihr HRIS nutzen, können von nun an von allen Vorteilen der globalen Gehaltsabrechnungslösung von Mercans profiteren. Da die Daten zwischen den beiden Plattformen in Echtzeit und in beide Richtungen synchronisiert werden, können Personal- und Finanzabteilungen die Gehaltsabrechnung in über 100 Ländern schneller, genauer und unter Einhaltung aller Vorschriften durchführen.

Durch die Integration ist ein sofortiger Zugriff auf aktuelle, freigegebene Mitarbeiterdaten möglich, die über eine einzige API-Anfrage pro Lohngruppe und Zahlungszeitraum im JSON-Format bereitgestellt werden. Dadurch wird der Datenaustausch optimiert, Fehler reduziert und die Gehaltsabrechnung erheblich beschleunigt.

Gemeinsame Kunden erhalten außerdem Zugang zum Mercans PAC-Portal, das ohne die Notwendigkeit komplexer Einstellungen oder individueller Anpassungen eine einheitliche Erfahrung für alle Funktionen in den Bereichen HR, Gehaltsabrechnung und Compliance bietet.

Diese Partnerschaft stellt eine konsistente, konforme und nahtlose Mitarbeitererfahrung über Grenzen hinweg sicher.

Einführung eines KI-gestützten Digital Sales Room

Mercans hat außerdem seinen Digital Sales Room (DSR) eingeführt. Hierbei handelt es sich um eine KI-gestützte On-Demand-Umgebung, in der potenzielle und bestehende Kunden alle erforderlichen Informationen erhalten, bevor sie sich für Mercans als Partner entscheiden. Im DSR stehen Produktdemos, Implementierungsrahmenwerke, Governance- und Supportmodelle, SLAs und wichtige Dokumentationen gebündelt zur Verfügung. Außerdem können die Kunden mit einem integrierten KI-Agenten interagieren, um in Echtzeit Antworten zu erhalten, was den Evaluierungsprozess beschleunigt und fundierter macht.

Der DSR unterstützt die Kunden bei jedem Schritt ihrer Entscheidungsfindung und mit dieser Einführung ist Mercans der einzige Anbieter von Lohnbuchhaltungstechnologie mit einem derart umfassenden, intelligenten und selbstgesteuerten Kaufprozess.

Die Plattform wurde entwickelt, um die Zeit bis zur Kontaktaufnahme zu verkürzen, die Transparenz der Entscheidungsfindung zu verbessern und sicherzustellen, dass jeder potenzielle Kunde ein umfassendes, auf Daten basierendes Verständnis davon erhält, wie Mercans Gehaltsabrechnungs-, EOR-, SaaS- und Compliance-Dienstleistungen skalierbar bereitstellt.

Über Mercans

Mercans ist ein globales Unternehmen für Gehaltsabrechnungstechnologie, das in über 160 Ländern SaaS-, Compliance- und Arbeitgeber-of-Record-Dienste anbietet. Mit seiner proprietären Plattform G2N Nova ermöglicht Mercans die automatisierte Brutto-Netto-Berechnung in Sekundenschnelle und bietet eine vollständig kontaktlose und skalierbare Gehaltsabrechnung. Weitere Informationen zu dieser innovativen Plattform erhalten Sie unter www.mercans.com

