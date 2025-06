© Foto: AXINO Capital

Gold plus 60 Prozent, Bitcoin mehr als verdoppelt - und das, bevor die US-Zinsen überhaupt gesenkt wurden. Was steckt hinter dieser explosiven Entwicklung? Jan Willhöft, Partner von AXINO Capital, liefert auf wallstreetONLINE TV eine scharfe Analyse der wahren Treiber: "Wir leben im Crack-up-Boom. Liquidität ist der Treibstoff und niemand will den Hahn zudrehen." Im Zentrum steht die rasant steigende Geldmenge - allen Zinserhöhungen der Federal Reserve zum Trotz. Allein seit 2023 ist M2 um über 1,2 Billionen US-Dollar angewachsen. Willhöft erklärt, was das für Gold, Bitcoin, Aktien und vor allem für Sparer bedeutet. Denn während Sachwerte steigen, verliert die Kaufkraft leise und …