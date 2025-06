Micron Technology Inc. - Aktie hebt kurz ab

Werbung







Nach der Veröffentlichung seiner starken Q3 Zahlen hebt die Micron Technology Aktie kurz ab.



Der US-amerikanische Halbleiterhersteller für Speicherelemente Micron Technology veröffentlichte gestern nachbörslich seine Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz auf 9,30 Milliarden gegenüber 8,05 Milliarden in vorherigen Quartal und 6,81 Milliarden US-Dollar im Q3 des letzten Jahres steigern. Die operative Marge konnte auf 23,3 Prozent gesteigert werden, im dritten Quartal 2024 lag diese noch bei rund 10,6 Prozent. Die Bruttomarge lag hingegen bei 37,7 Prozent. Der Gewinn je Aktie stiegt somit von 1,41 im zweiten Quartal auf 1,68 US-Dollar im Q3. Damit konnte Micron Technology seine eigenen Erwartungen aus dem zweiten Quartal übertreffen. Damals ging das Unternehmen noch von einem Umsatz von etwa 8,80 Milliarden US-Dollar und einer Bruttomarge von 35,5 Prozent aus. Der erwartete Gewinn je Aktie lag damals noch bei circa 1,37 US-Dollar. Besonders mit dem Ausblick für des vierte Quartal 2025 konnte Micron Technology überzeugen. Der erwartete Umsatz beträgt 10,7 Milliarden US-Dollar mit einer Bruttomarge von rund 41 Prozent und einem Gewinn je Aktie von etwa 2,29 US-Dollar. Der Aktienkurs regierte zunächst äußerst positiv auf die Nachrichten und stieg zeitweise nachbörslich um rund 7,4 Prozent. Anschließend sank der Aktienkurs jedoch nachbörslich wieder, sodass ein Plus von rund 0,90 Prozent bleibt.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC