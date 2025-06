Silber gewinnt wieder an Fahrt: Das Edelmetall notiert am Donnerstagmorgen bei 36,37 US-Dollar je Feinunze und liegt damit rund 1,3 % höher als vor 24 Stunden. Auch im Wochenverlauf zeigt sich Silber mit einem Plus von 1,1 % stabil im Aufwärtstrend. Die wachsende Nachfrage nach physischem Silber, ETFs und industriellen Anwendungen lässt den Silberpreis weiter klettern - ein Trend, der durch strukturelle ...

