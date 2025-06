FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder zugelegt. US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse. Der Dax schloss mit einem Plus von 0,64 Prozent bei 23.649,30 Punkten. Der MDax ging 0,58 Prozent höher bei 30.100,76 Zählern aus dem Handel.

Die US-Wirtschaft startete schwächer ins Jahr als bisher bekannt. Im ersten Quartal sank das Bruttoinlandsprodukt zum Vorquartal um auf das Jahr hochgerechnet 0,5 Prozent. In einer vorangegangenen Erhebung war nur ein Rückgang um 0,2 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung erwartet. Die Aufträge für langlebige Güter zogen im Mai wegen der stark schwankungsanfälligen Flugzeugaufträge deutlich stärker an als erwartet. Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich mit einem unerwartet deutlichen Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter robust.

Laut dem Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets reicht die Waffenruhe im Nahen Osten mit Blick auf den Dax jedoch nicht aus, um vor der näher rückenden Sommerpause neue Kursfantasie zu wecken. Zwar sei die Geopolitik als Risikofaktor kleiner geworden und dies lasse so manchen Anleger etwas beruhigter in die Ferien gehen. Allerdings könnte die US-Handelspolitik den derzeitigen Optimismus schnell wieder einfangen. Am 9. Juli endet im Streit mit der Europäischen Union die bisherige Frist für den Aufschub hoher US-Zölle./edh/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145