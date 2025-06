ZEDRA, ein globaler Spezialanbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Active Wealth, Corporate Global Expansion, Fonds sowie Pension Incentives, gibt heute die Ernennung von Dean Blackburn zum Chief Executive Officer bekannt.

Dean trat im September 2024 als stellvertretender Chief Executive Officer in das Unternehmen ein und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Inspiration und Motivation von Teams er fördert eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation, die sich konsequent in einer starken Geschäftsentwicklung und Wachstum niederschlägt. Dean bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in der Finanz- und Dienstleistungsbranche mit und war zuvor als Chief Commercial Officer und Group Head of Institutional Client Services bei JTC tätig.

Von Jersey aus wird Dean eng mit der Unternehmensleitung zusammenarbeiten, um die Fortsetzung der außergewöhnlichen Dienstleistungen für die Kunden sicherzustellen.

Zu seiner Ernennung sagte Dean: "Ich freue mich sehr, diese Position in einer so entscheidenden Phase unserer Unternehmensentwicklung zu übernehmen. Allein in den letzten drei Jahren haben wir unsere Größe verdoppelt und sind mit der Expansion in neue Märkte sehr erfolgreich. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem globalen Team aus hervorragenden Fachleuten daran zu arbeiten, unser vielfältiges Dienstleistungsangebot weiter zu verbessern, während wir gemeinsam dieses neue Kapitel aufschlagen."

Bart Deconinck, Executive Chairman von ZEDRA, erklärte: "Deans Ernennung kommt für alle, die ihn kennen, nicht überraschend. Er verfügt über einen scharfen Geschäftssinn, natürliche Führungsqualitäten und eine klare Vision für die Zukunft von ZEDRA. Wir sind zuversichtlich, dass Dean unser Vermächtnis unter seiner Führung fortsetzen, das Unternehmen weiter vorantreiben und unsere Ziele erreichen wird, während wir uns weiterentwickeln."

Ivo Hemelraad, der seit Deans Eintritt bei ZEDRA eng mit ihm zusammengearbeitet hat, wird nun eine nicht-geschäftsführende Position im Vorstand der Group Holdings übernehmen, während Dean die Rolle des Chief Executive Officer übernimmt.

Bart Deconinck fuhr fort: "Ivos Wechsel in eine nicht-geschäftsführende Position markiert das Ende einer unglaublichen Ära. Ivo stand von Beginn seiner Tätigkeit bei uns im Mittelpunkt unseres Geschäfts und unseres Führungsteams und hinterlässt ein unverkennbares Vermächtnis, das das Team mit Stolz weiterführen wird."

Die Ernennung von Dean markiert einen spannenden neuen Abschnitt für ZEDRA, da das Unternehmen seine globale Präsenz und sein Dienstleistungsangebot weiter ausbaut und gleichzeitig seine Position als vertrauenswürdiger Partner stärkt, der sowohl seine Kunden als auch seine Mitarbeiter bei der Verwirklichung ihrer Ziele unterstützt.

Über ZEDRA

ZEDRA ist ein globaler Spezialanbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Active Wealth, Corporate Global Expansion, Funds und Pension Incentives, die alle einem gemeinsamen Ziel dienen: die Zukunft mit Sicherheit zu gestalten.

Die erfahrenen Teams des Unternehmens ermöglichen es vermögenden Privatpersonen und Familien sowie mittelständischen und großen Unternehmen, Pensionsfonds und Treuhändern, Vermögensverwaltern und ihren Anlegern, sich auf ihre Kernaktivitäten zu konzentrieren, indem sie ZEDRA als ihren vertrauenswürdigen Partner wählen. Als erfahrener, zuverlässiger und innovativer Berater unterstützt ZEDRA sie erfolgreich bei der Nachlassplanung, Governance und globalen Geschäftstätigkeit.

Letztendlich bietet ZEDRA seinen Kunden absolute Sicherheit, da sie wissen, dass das Fachwissen des Unternehmens durch einen soliden, ethischen Ansatz untermauert ist, der den lokalen und internationalen Anforderungen eines immer anspruchsvolleren regulatorischen Umfelds gerecht wird.

ZEDRA hat durch die Übernahme des Treuhandgeschäfts einer renommierten Bank im Jahr 2016 einen reichen Schatz an Wissen und Erfahrung erworben. Diese solide Grundlage in Verbindung mit innovativem Denken hat es ZEDRA ermöglicht, in einem wettbewerbsintensiven Markt schnell zu wachsen und ein Team von über 1.300 Branchenexperten an 17 wichtigen Standorten in Großbritannien, Asien, Amerika und Europa aufzubauen.

www.zedra.com

