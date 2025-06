NEA führt die Investition in das in New York ansässige SaaS-Startup an, das die erste Daten- und KI-Infrastrukturschicht für private Unternehmensinvestoren, Kreditgeber und Käufer entwickelt

Foresight, ein Softwareunternehmen mit Sitz in New York City, dessen Ziel darin besteht, den privaten Markt durch Daten zu vernetzen, gab heute den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde bekannt, in deren Rahmen unter der Führung von NEA und unter Beteiligung von KDX Ventures insgesamt 5,5 Millionen US-Dollar aufgebracht wurden. In Verbindung mit der Finanzierung wird Madison Faulkner, Partner im Technology Investing Team von NEA, dem Vorstand von Foresight beitreten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250626390829/de/

Foresight's founders, Adam Devine (CRO) and Jason Miller (CEO)

Foresight wurde 2023 gegründet und unterstützt private Marktinvestoren, Kreditgeber und Käufer bei der Nutzung von Daten als Grundlage für finanzielle Entscheidungen über private Unternehmen. Die Foresight-Plattform vereint über ein proprietäres KI-gestütztes Datennetzwerk Daten aus über 50 Quellen und Anwendungen, darunter Sourcing-Feeds von Drittanbietern, CRMs, Cap-Table-Anbieter, gemeinsame Laufwerke, Unternehmens-KPIs und Fondsbuchhaltungssoftware. Diese einzigartige Informationsquelle ist in die Dashboards, Analyse- und Modellierungstools der SaaS-Anwendungen von Foresight für Sourcing, Due Diligence und das Portfoliomanagement nach der Investition integriert.

"Private Märkte sind fragmentiert und geprägt von punktuellen Lösungen und isolierten Daten. Jeder wünscht sich eine einheitliche Übersicht, um einen Sinn in all diesen Daten zu erkennen", so Jason Miller, Gründer und CEO von Foresight. "Bis zur Gründung von Foresight war die Vereinheitlichung und Strukturierung dieser Daten zu einem nahtlosen, nutzbaren Wissensgraphen jedoch ein grundlegendes, ungelöstes Problem." Miller, ein Absolvent der Militärakademie West Point und Veteran der US-Armee, hat seine gesamte berufliche Laufbahn dem Aufbau von Technologien für private Märkte gewidmet. Er war unter anderem bei BlackRock und mehrere Jahre bei Point72 und Greycroft tätig, wo er das weit verbreitete Problem der isolierten Daten identifizierte.

"Der private Markt befindet sich derzeit an einem Wendepunkt, den jede Branchen bei der Einführung neuer Technologien und dem Übergang zu datengesteuerten Geschäftsmodellen durchläuft", so Adam Devine, Mitbegründer und CRO von Foresight. "Foresight unterstützt alle Arten von privaten Unternehmensinvestoren, Bankern und Käufern bei der Entscheidungsfindung anhand von Daten und eröffnet den Marktteilnehmern neue Möglichkeiten zur Interaktion, Zusammenarbeit und zum Abschluss von Transaktionen." Devine ist ein Seriengründer und hat die Markteinführung mehrerer KI-gesteuerter Unternehmenssoftwarefirmen geleitet.

Seit der Markteinführung im April 2023 und dem Einsatz durch erste Kunden wurde die Software von Foresight inzwischen bereits bei einigen der renommiertesten Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen wie Forerunner und Kleiner Perkins implementiert. Außerdem ist das Unternehmen Partnerschaften mit einigen der größten Daten- und Dienstleistungsunternehmen des privaten Marktes eingegangen.

"Wir glauben, dass mit Foresight jeder private Investor, Banker und Käufer auf Daten basierende Entscheidungen treffen kann", so Madison Faulkner, Partner bei NEA. "Ich kenne Jason schon seit Jahren als Branchenexperten mit einem tiefgreifenden Verständnis dafür, wie Daten in privaten Märkten effektiv genutzt werden können. Als NEA das Produkt von Foresight zum ersten Mal gesehen hat, haben wir schnell erkannt, welchen Mehrwert es für das gesamte Unternehmen bieten kann von Investitionen über Dienstleistungen bis hin zum operativen Geschäft. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Jason, Adam und dem Team, deren Mission es ist, strukturierte Daten für auf den privaten Markt fokussierte Unternehmen präzise bereitzustellen."

Foresight möchte die zusätzlichen Finanzmittel für den Ausbau seiner Produkt- und GTM-Teams verwenden und lädt Interessenten ein, sich über die Karriereseite des Unternehmens zu bewerben. Das Team hat seinen Hauptsitz in New York City und ist außerdem in San Francisco vertreten.

Über Foresight

Die smartesten Private-Market-Experten setzen auf die Plattform von Foresight, um optimale Entscheidungen in den Bereichen Sourcing, Due Diligence und Portfoliomanagement zu treffen. Die KI-gestützte Infrastruktur von Foresight führt alle Datenquellen zu privaten Unternehmen vor und nach der Investition (Sourcing-Feeds, CRM, KPI, Cap Table, Fondsbuchhaltung) zusammen und bündelt diese zentrale Informationsquelle in SaaS-Modulen, sodass Unternehmen gefiltert, Deal-Pipelines verwaltet und die Performance von Unternehmen und Fonds erfasst, überwacht und modelliert werden können. Durch die Lösung des branchenweiten Problems von Datensilos und unzusammenhängenden Punktetools versetzt Foresight jedes Mitglied jedes Teams eines privaten Fonds in die Lage, intelligenter, schneller und effizienter zu arbeiten. Zu den Kunden von Foresight zählen sowohl aufstrebende Venture-Manager, die ihr Wachstum beschleunigen möchten, als auch globale Private-Equity-Firmen, die eine datengesteuerte Transformation vorantreiben wollen. Der Hauptsitz von Foresight befindet sich in New York City, ein weiterer Standort in San Francisco. Das Unternehmen wird von NEA, Greycroft und KDX Ventures unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.foresightdata.com.

Über NEA

New Enterprise Associates, Inc. (NEA) ist eine weltweit tätige Risikokapitalgesellschaft, deren Schwerpunkt darauf liegt, Unternehmern beim Aufbau transformativer Unternehmen in verschiedenen Phasen, Branchen und Regionen zu unterstützen. NEA wurde 1977 gegründet und verwaltet zum 31. Dezember 2024 Vermögenswerte in Höhe von über 27 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen investiert in Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Healthcare in allen Phasen ihres Lebenszyklus, von der Gründung bis zum Börsengang. NEA kann auf eine langjährige Erfolgsbilanz mit mehr als 280 Börsengängen von Portfoliounternehmen und mehr als 470 Fusionen und Übernahmen zurückblicken. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nea.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250626390829/de/

Contacts:

Medienkontakt

Adam Devine: adam@foresightdata.com