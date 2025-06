Vaduz (ots) -Am 24. und 25. Juni 2025 fand auf Einladung von Luxemburg das Treffen der deutschsprachigen Landwirtschaftsministerinnen und Landwirtschaftsminister statt. Ministerin Martine Hansen empfing den Bundesminister Norbert Totschnig aus Österreich, die Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni aus Liechtenstein, den Staatssekretär Markus Schick aus Deutschland sowie den Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft Christian Hofer aus der Schweiz. Ebenfalls zugegen waren die Präsidenten der Luxemburger Jungbauernorganisationen sowie der Landwirtschaftskammer.Im Zentrum der Gespräche stand der Generationenwechsel auf Landwirtschaftsbetrieben. Dazu tauschten sich die Teilnehmenden darüber aus, wie die Attraktivität des Berufs für Junglandwirte gesteigert und die Betriebsübernahme erleichtert werden kann, da sich heute immer weniger Landwirte in Europa für eine Hofübernahme entscheiden. Dabei ist eine nachhaltige Landwirtschaft und eine sichere Lebensmittelproduktion ohne Hofübernahmen nicht möglich. Die Lebensmittelsouveränität Europas ist auf junge Landwirte angewiesen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Landwirtschaft attraktiv zu gestalten, um junge Landwirte für diesen vielseitigen Beruf zu begeistern. Im Bereich der Förderungsleistungen ist Liechtenstein gemäss Landwirtschaftsministerin Sabine Monauni gut aufgestellt. So können Junglandwirte Starthilfen für den Berufseinstieg beantragen und Beratungen in Anspruch nehmen. Die Weiterentwicklung und Optimierung dieses Beratungsangebots werden derzeit geprüft, um noch bessere Unterstützung für die Landwirte zu gewährleisten."Dieser freundschaftliche Austausch hat deutlich gemacht, dass unsere Länder - trotz aller Unterschiede - vor vergleichbaren Herausforderungen stehen und ähnliche Ziele verfolgen. Solche Begegnungen bieten die wertvolle Gelegenheit, voneinander zu lernen und Lösungsansätze zu besprechen. Es war mir eine grosse Freude, an diesem Dialog teilzunehmen.", so Landwirtschaftsministerin Sabine Monauni.Das nächste Treffen der Umweltministerinnen und Umweltminister wird im Jahr 2026 in Österreich stattfinden.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932943