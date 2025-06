In diesem Video sprechen Andreas Lipko (Finanzmarktexperte bei der Comdirect) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager Boerse Stuttgart Group) über zentrale Strategien für Börsen-Einsteiger. Im Fokus stehen die Auswahl passender Aktien, die Rolle von Kennzahlen und Dividenden sowie aktuelle Trends in verschiedenen Branchen. Zudem geht es um die Bedeutung der eigenen Motivation und realistischer Investitionsbeträge - zentrale Faktoren für einen erfolgreichen Start am Finanzmarkt.