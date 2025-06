Diese Pressemeldung ist nur zur Verbreitung in Kanada bestimmt und darf nicht in den Vereinigten Staaten oder über US-Nachrichtendienste verbreitet werden.

Wichtige Eckdaten

- Die überzeichnete, brokervermittelte Platzierung wurde mit einem Bruttoerlös in Höhe von 13,8 Mio. $ abgeschlossen.

- Die Platzierung wurde ohne verwässernde Warrants und ohne einen nennenswerten Abschlag vom Marktpreis an der Börse abgeschlossen.

- Ein neuer wichtiger Aktionär, der das Unternehmen langfristig mit einer Beteiligung von 9,9 % unterstützen wird, führte die Privatplatzierung an und dient dem Unternehmen im Rahmen der geplanten Aktivitäten als Schlüsselinvestor.

- Der Abschluss dieser Finanzierung sichert dem Unternehmen einen Kassenbestand, der ausreicht, um eine ambitionierte Exploration in den Projekten über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten zu finanzieren.

26. Juni 2025 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTCQB: NZAUF, WKN: A40QYC) ("RUA GOLD" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte "Best-Efforts"-Platzierung (die "Kapitalerhöhung") und Privatplatzierung (die "Privatplatzierung", zusammen mit der Kapitalerhöhung die "Platzierung"), bestehend aus 19.714.450 Stammaktien aus dem Aktienbestand des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie"), einschließlich der vollständigen Ausübung der Überzuteilungsoption, zum Preis von 0,70 C$ pro Stammaktie abgeschlossen und daraus einen Bruttoerlös in Höhe von 13.800.115 C$ generiert hat.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Weiterführung des Explorationsprogramms in seinen Konzessionsgebieten in Neuseeland sowie als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wie im Prospektnachtrag ausgeführt (siehe weiter unten).

"RUA GOLD verfügt erstmals über sämtliche Mittel, um all seine geplanten Explorationsaktivitäten in den kommenden 12 bis 18 Monaten umzusetzen", freut sich CEO Robert Eckford. "Seit das Unternehmen im vergangenen Jahr an die Börse ging, haben wir sowohl im Projekt Reefton auf der Südinsel als auch im Projekt Glamorgan auf der Nordinsel Neuseelands gute Fortschritte erzielt. Mit dem Neuzugang eines Schlüsselinvestors (9,9 % Beteiligung) konnten wir unsere unterstützende Basis stärken. Das ermöglicht uns nun eine zweigleisige Strategie: einerseits die Fortsetzung einer ambitionierten Bohrkampagne im Projekt Reefton und andererseits den geplanten Beginn der Bohrungen im Projekt Glamorgan im 4. Quartal 2025. Mit beiden Strategiezielen wollen wir das außergewöhnliche geologische Potenzial Neuseelands hervorheben und können dabei auf erhebliche Finanzmittel zurückgreifen."

Die Platzierung wurde gemäß einer Agenturvereinbarung (die "Agenturvereinbarung") vom 18. Juni 2025 zwischen dem Unternehmen, den Firmen Cormark Securities Inc. und Red Cloud Securities Inc. als Co-Lead Agents sowie der Firma Beacon Securities Limited (zusammen die "Agenten") abgeschlossen.

Als Gegenleistung für die im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung erbrachten Leistungen hat das Unternehmen den Agenten ein Barhonorar in Höhe von rund 446.651 C$ bezahlt und 638.073 Broker-Warrants (die "Broker-Warrants") an die Agenten ausgegeben. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss der Platzierung ausgeübt und gegen eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,70 $ pro Stammaktie eingetauscht werden.

Die Kapitalerhöhung wurde in Kanada gemäß einem Prospektnachtrag vom 18. Juni 2025 (der "Prospektnachtrag") zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 (der "Basisprospekt") durchgeführt, der in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Québec aufgelegt wurde. Die Stammaktien wurden auch in den Vereinigten Staaten und in "Offshore"-Rechtsstaaten im Rahmen von Privatplatzierungen oder ähnlichen Ausnahmeregelungen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen ausgegeben. Kopien des Prospektnachtrags, des Basisprospekts und der Agenturvereinbarung können unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingesehen werden.

Die Privatplatzierung wurde im Einklang mit den geltenden Ausnahmegenehmigungen von der Prospektpflicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen abgeschlossen. Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen in Kanada einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag, die am 27. Oktober 2025 endet.

Die Finanzierung erfolgt vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die "TSXV").

Bestimmte firmeninterne Personen (die "Insider") haben sich an der Platzierung beteiligt und insgesamt 1.529.800 Stammaktien gezeichnet. Die Ausgabe der Stammaktien an diese Insider gilt im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") als "Transaktion mit einer nahestehenden Partei". Das Unternehmen beruft sich auf eine Ausnahmegenehmigung von den Anforderungen der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101, nachdem die Beteiligung der Insider an der Platzierung 25 % des fairen Marktwerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Ein Bericht zu wesentlichen Änderungen in Verbindung mit der Teilnahme der Insider an der Platzierung innerhalb von 21 Tagen vor dem Abschluss der Platzierung wurde nicht eingereicht. Das Unternehmen erachtet dies unter den Umständen als angemessen, um mögliche Finanzierungschancen nutzen und die Platzierung rasch abschließen zu können.

Die in dieser Pressemeldung erwähnten Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten bzw. nicht an "US-Personen" oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder keine entsprechende Ausnahmegenehmigung im Sinne der US-Registrierungsbestimmungen vorliegt. Diese Pressemeldung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einem anderen Rechtsstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf dieser Wertpapiere dar. Die Begriffe "Vereinigte Staaten" und "US-Personen" sind in der Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert.

Zuteilung von Optionen und DSUs

Bei Abschluss der Platzierung gewährte das Unternehmen bestimmten Direktoren, Führungskräften und Beratern des Unternehmens im Einklang mit dem am 24. Juli 2024 beschlossenen Aktienoptionsplan insgesamt 2.250.000 Optionen (jeweils eine "Option"). Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Zuteilung in eine Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,66 $ pro Stammaktie eingetauscht werden. Für die Optionen ist ein dreijähriger Unverfallbarkeitszeitraum vorgesehen; 750.000 Optionen werden am 26. Juni 2026, 750.000 Optionen am 26. Juni 2027 und 750.000 Optionen am 26. Juni 2028 unverfallbar.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Direktoren des Unternehmens im Einklang mit dem vom Unternehmen am 24. Juli 2024 beschlossenen DSU-Plan insgesamt 200.000 Deferred Share Units ("DSUs") gewährt hat. Für die DSUs ist ein dreijähriger Unverfallbarkeitszeitraum vorgesehen; 66.666 DSUs werden am 26. Juni 2026, 66.667 DSUs am 26. Juni 2027 und 66.667 DSUs am 26. Juni 2028 unverfallbar. Jede DSU berechtigt den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens, sobald dieser seine Funktion als Direktor des Unternehmens zurücklegt.

Beraterhonorar

Das Unternehmen hat der Firma Red Cloud Securities Inc. für ihre Dienste als Finanzberater ein Beraterhonorar in Höhe von 340.000 $ bezahlt und 485.000 Berater-Warrants des Unternehmens (jeweils ein "Berater-Warrant") zugeteilt. Jeder Berater-Warrant berechtigt dessen Inhaber bis zum 26. Juni 2027 zum Erwerb einer Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,70 $ pro Stammaktie.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD (TSXV: RUA, OTCQB: NZAUF, WKN: A40QYC) ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

Tel.: (604) 655-7354

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Webseite: www.RUAGOLD.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf seinen Konzessionsgebieten in Neuseeland, die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und die endgültige Annahme des Angebots durch die TSXV. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80165Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80165&tr=1



