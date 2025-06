Der US-Aktienmarkt hat am Donnerstag im frühen Handel Kursgewinne verbucht. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte gar ein weiteres Rekordhoch. Vor allem der optimistische Ausblick von Micron Technology kam bei Experten und auch am Markt gut an, auch wenn die Micron-Aktien selbst ihrer jüngsten Kursrally etwas Tribut zollten.Nach der ersten Handelsstunde lag der Nasdaq 100 rund 0,6 Prozent im Plus bei 22.359 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,6 Prozent auf 43.253 Punkte. ...

