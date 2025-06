EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Jahresbericht

HIVE erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Gesamtumsatz von 115,3 Millionen Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 56,2 Millionen Dollar mit 1.414 produzierten Bitcoins und einer Verdreifachung des Umsatzes im Bereich KI-GPUs Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024. San Antonio, Texas. 26. Juni 2025. HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (als "das Unternehmen" oder "HIVE" bezeichnet), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur, gibt seine Ergebnisse für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr bekannt (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben). Finanzielle Highlights für das Geschäftsjahr 2025: Gesamtumsatz: 115,3 Millionen Dollar aus dem Mining digitaler Währungen und Hosting-Services für High-Performance Computing (HPC, Hochleistungsdatenverarbeitung). Umsatz aus dem Mining digitaler Währungen: 105,2 Millionen Dollar, ein Rückgang von 5,2 % gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich aufgrund des Bitcoin-Halbierungsprozesses im April 2024 und der erhöhten Hash-Rate-Schwierigkeit, die jedoch größtenteils durch eine um 40 % höhere Hashrate beim Mining digitaler Währungen (von 4,5 EH/s Ende März 2024 auf 6,3 EH/s Ende März 2025) und höhere Bitcoin-Preise ausgeglichen wurden. HPC/AI-Cloud-Umsatz: 10,1 Millionen Dollar, was einem Wachstum von etwa dem Dreifachen gegenüber dem Vorjahr entspricht (3,4 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2024), hauptsächlich aufgrund der Erweiterung des GPU-Gerätebestands, der KI-Computing-Umsätze erzielt, angetrieben durch die starke Nachfrage auf Märkten für Hochleistungsdatenverarbeitung. Bitcoin-Produktion: Im Geschäftsjahr wurden 1.414 Bitcoin produziert, was zur HODL-Position von HIVE beitrug. Bruttobetriebsmarge: 25,1 Millionen Dollar Bruttobetriebsmarge oder 21,8 %. Allgemein- und Verwaltungskosten: 16,6 Millionen Dollar, gegenüber 13,2 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2024, was in erster Linie auf den Personalaufbau zur Unterstützung der globalen Expansion von HIVE im Bereich des Mining digitaler Währungen, insbesondere in Paraguay (was einer Verdreifachung des Wachstums der Infrastruktur der digitalen Assets von 140 Megawatt ("MW") auf 440 MW entspricht), sowie das Wachstum des BUZZ HPC-Geschäfts (mit einer auf über 5.000 gestiegenen Anzahl von GPUs). Nettoeinkommen: US GAAP-Nettoverlust von 3,0 Millionen Dollar. Bereinigtes EBITDA1: 56,2 Millionen Dollar bereinigtes EBITDA oder 48,7 % des Gesamtumsatzes. Digitale Vermögenswerte: Digitale Vermögenswerte in Höhe von 181,1 Millionen Dollar, darunter 2.201 Bitcoin zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2025. Kommentar des Managements Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman von HIVE, kommentierte: "Im Geschäftsjahr 2025 haben wir unsere Erfolgsgeschichte des disziplinierten Wachstums fortgesetzt. Wir haben unsere operative Hashrate von etwa 4,5 EH/s am 31. März 2024 auf 6,3 EH/s am 31. März 2025 erhöht - ein Anstieg von 40 %, der trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Branche nach dem Halving (Halbierung) erzielt wurde. Darüber hinaus haben wir in Paraguay Produktionsstätten mit einer Leistung von 300 MW erworben, die mit grünem Strom aus Wasserkraft betrieben werden. Diese Akquisition wird nach Ansicht des Managements unsere Führungsriege mit Visionären wie Generalleutnant (a. D.) John R. Evans Jr., Gabriel Lamas und dem Cloud-Computing-Pionier Craig Tavares weiter stärken und das Wachstum von HIVE sowohl im Mining- als auch im HPC-Geschäft transformieren. Wir blicken mit großer Spannung auf den Rest des Jahres, in dem wir unser Bitcoin-Mining-Geschäft auf das Unternehmensziel von 25 EH/s bis zum 31. Dezember 2025 ausbauen und das starke Wachstum unseres Buzz-HPC-Geschäfts fortsetzen werden. Ich möchte unseren engagierten Mitarbeitern und Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung danken. Auch in Zukunft bleibt unser Auftrag derselbe: die Steigerung des Shareholder-Values durch diszipliniertes Wachstum mit hoher Kapitalrendite ("ROIC") angetrieben durch grüne Energie." Aydin Kilic, President und CEO von HIVE, erklärte: "Mit dem Erwerb unseres 100-MW-Standorts in Valenzuela, Paraguay, und des 200-MW-Standorts in Yguazú, Paraguay, haben wir im Geschäftsjahr 2025 den Grundstein für das gelegt, was nach Ansicht des Managements das transformativste Kapitel in der Geschichte von HIVE sein wird. Seit Ende des Geschäftsjahres 2025 hat HIVE die ersten 100 MW in Yguazú zwei Wochen vor dem geplanten Termin in Betrieb genommen, wodurch sich unsere Hashrate bis heute auf 11,5 EH/s fast verdoppelt hat und täglich 5,5 Bitcoin produziert werden. Das angekündigte Exahash-Wachstum durch die Expansion in Paraguay und der anhaltende Wachstumskurs unserer Buzz HPC-Sparte verschaffen HIVE zwei umsatzstarke Wachstumsmotoren. Angesichts der wöchentlichen Steigerung in Paraguay, der neuen Bitmain S21+ Hydro-Maschinen und unserer diversifizierten Infrastrukturstrategie konzentriert sich das Management auf die Senkung der Produktionskosten, die Steigerung des Cashflows und die Schaffung nachhaltiger langfristiger Werte für unsere Aktionäre, während wir gleichzeitig unsere auf grüne Energie ausgerichtete Strategie beibehalten. Auch in Bezug auf den ROIC sind wir in diesem Sektor stark aufgestellt und haben in den letzten 12 Monaten einen ROIC von 22 % erzielt, während wir gleichzeitig die allgemeinen und administrativen Kosten pro produzierten Bitcoin niedrig gehalten haben. Ich bin unglaublich stolz auf unser Team. 2025 ist ein Jahr des Wandels für HIVE." Darcy Daubaras, CFO von HIVE, fügte hinzu: "Dieser Berichtszeitraum markiert einen wichtigen Meilenstein für unser Unternehmen, da wir unseren Rechnungslegungsrahmen von IFRS auf US-GAAP umgestellt haben. Diese Änderung steht im Einklang mit unseren strategischen Zielen, verbessert die Vergleichbarkeit mit in den USA notierten Unternehmen und unterstützt unsere potenziellen Wachstumsambitionen auf den US-Kapitalmärkten. Wir bekennen uns weiterhin zu Transparenz und werden auch in Zukunft eine klare und konsistente Berichterstattung gewährleisten. Da nun alle Megawatt und die dazugehörigen Mining-Gerätschaften für unsere 300-MW-Erweiterung in Paraguay vollständig finanziert sind, freuen wir uns, dass wir auf dem besten Weg sind, unser Ziel von 25 EH/s bis zum US Thanksgiving (Erntedankfest in den USA, 27. November 2025) zu erreichen - eine mehr als vierfache Steigerung unserer Hashrate gegenüber März 2025. Wir glauben, dass die Größen- und Effizienzgewinne aus dieser Erweiterung unsere Stückzahlen erheblich verbessern und zu einer deutlichen Steigerung der Aktionärsrendite führen werden. Die im Geschäftsjahr 2025 gestarteten Initiativen markieren den Beginn der Transformation von HIVE von einem kleinen digitalen Mining-Unternehmen zu einem global agierenden, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Marktführer im Bereich Bitcoin-Infrastruktur." Der konsolidierte Jahresabschluss des Unternehmens und der dazugehörige Lagebericht (MD&A) für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 werden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil von HIVE und auf der Website des Unternehmens unter www.HIVEdigitaltechnologies.com veröffentlicht. Finanzielle Highlights des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2025: Gesamtumsatz: 31,2 Millionen Dollar aus dem Mining digitaler Währungen und Hosting-Services für High-Performance Computing (HPC, Hochleistungsdatenverarbeitung). Umsatz aus dem Mining digitaler Währungen: 28,1 Millionen Dollar, ein Anstieg von 5,5 % gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, hauptsächlich aufgrund einer höheren durchschnittlichen Hashrate beim Mining digitaler Währungen (von 5,4 EH/s im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 5,9 EH/s im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025) und leicht höheren Bitcoin-Preisen. Allgemein- und Verwaltungskosten: 5,3 Millionen Dollar, ein leichter Anstieg gegenüber 4,6 Millionen Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, hauptsächlich aufgrund des Personalaufbaus zur Unterstützung der globalen Expansion von HIVE im Bereich des Mining digitaler Währungen, insbesondere in Paraguay, und des Wachstums des BUZZ HPC-Geschäfts. Bitcoin-Produktion: Produktion von 303 Bitcoin, ein Rückgang von 6 % gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 aufgrund der gestiegenen Hashrate-Schwierigkeit. HPC-Umsatz: Der Umsatz von Buzz HPC erreichte im Quartal einen Rekordwert von 3,0 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 18,5 % gegenüber dem Vorquartal entspricht und auf die die starke Nachfrage auf Märkten für Hochleistungsdatenverarbeitung zurückzuführen ist. Bruttobetriebsmarge: Die Bruttobetriebsmarge belief sich auf 8,8 Millionen Dollar oder 28,2 %. Nettogewinn: GAAP-Nettoverlust von 52,9 Millionen Dollar. Bereinigtes EBITDA1: (30,7) Millionen Dollar bereinigtes EBITDA, hauptsächlich aufgrund einer nicht zahlungswirksamen Neubewertung2 von (26,4) Millionen Dollar an digitalen Währungen, die aufgrund des niedrigeren Bitcoin-Spotpreises zum Quartalsende in der Bilanz ausgewiesen wurden. Seit dem 31. März 2025 hat sich der Bitcoin-Preis zum Zeitpunkt dieses Berichts auf etwa 101.000 US-Dollar erholt. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen einen nicht zahlungswirksamen, nicht realisierten Verlust in Höhe von 6,7 Millionen Dollar im Zusammenhang mit seinen Kapitalbeteiligungen. Finanzberichte und MD&A Der konsolidierte Jahresabschluss des Unternehmens und der dazugehörige Lagebericht (MD&A) für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil von HIVE und auf der Website des Unternehmens unter www.HIVEdigitaltechnologies.com verfügbar. Über HIVE Digital Technologies Ltd. LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes" Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding Frank Holmes, Executive Chairman Aydin Kilic, President & CEO Tel.: (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Abgesehen von den Aussagen zu historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. Zu den "zukunftsgerichteten Informationen" in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Akquisition eines neuen Standortes in Paraguay und sein Potenzial, der Zeitpunkt des Betriebsbeginns, die Geschäftsziele und Zielsetzungen des Unternehmens, die Betriebsergebnisse für die drei Monate und das Geschäftsjahr mit Ende 31. März 2025, der Erwerb, der Einsatz und die Optimierung der Mining-Gerätschaften und -Ausrüstung, die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen der Parteien der hier beschriebenen Transaktionen und deren Bedingungen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, sind unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau der Übernahme in Paraguay wirtschaftlich und rechtzeitig abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine aktuellen Bestände an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; die spekulative und wettbewerbsintensive Natur des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie der allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und den Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiebeschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energieversorgungsregimen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgt; die Expansion möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgt; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu schürfen; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu veräußern oder gar nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; eine Zunahme der Netzwerkprobleme kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für den Abbau von Kryptowährungen in den jeweiligen Rechtsordnungen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, Wechselkursschwankungen, Energiebeschränkungen oder regulatorische Änderungen in den Energiesystemen der Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu einem Preis zu produzieren, der mit den historischen Preisen übereinstimmt; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Kapitalmarktbedingungen, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten; und die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen daran hindern, seine Geschäftstätigkeit auszuüben, oder die Ausübung dieser Geschäftstätigkeit verteuern; sowie andere damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den folgenden Adressen ausführlicher beschrieben sind: www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca . Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Nicht GAAP-konforme Kennzahl. EBITDA (Betriebsergebnis, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, vor Finanzerträgen und -aufwendungen, Steuern und Abschreibungen) bereinigt um sonstige nicht zahlungswirksame Posten, einschließlich aktienbasierter Vergütungen, nicht zahlungswirksamer Effekte aus der Neubewertung digitaler Währungen und einmaliger Transaktionen. Die Neubewertung wird als Wertveränderung (Gewinn oder Verlust) des Coin-Bestandes berechnet. Wenn Coins verkauft werden, wird die Nettodifferenz zwischen dem Erlös und dem Buchwert der digitalen Währung (einschließlich der Neubewertung) als Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von digitalen Währungen verbucht. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



