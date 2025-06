BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem schweren Unwetter verkehren wieder Züge im Berliner S-Bahnnetz. Die Linien S45 und S46 hätten ihren regulären Zugbetrieb wieder aufgenommen, teilte die Deutsche Bahn am Abend auf X mit. Die Linie S9 verkehre nur zwischen dem Flughafen BER und dem Treptower Park. Die Bahn kündigte an, über die Freigabe weiterer Linien zu informieren.

Wegen eines Unwetters hatte die Bahn den Zugverkehr am Abend im gesamten Berliner S-Bahnnetz zum zweiten Mal in dieser Woche eingestellt. Bereits am Montag hatte es in Berlin ein heftiges Unwetter gegeben./wpi/DP/jha