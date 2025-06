The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.06.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.06.2025

.

ISIN Name

CA64913V6089 NEW WAVE HLDGS CORP. O.N.

JE00BH6XDL31 XLMEDIA PLC DL-,000001

USP7464EAB22 PAMPA ENERG. 19/29 REGS

US45840Y3027 INTERACTIVE STR. DL-,0001





