© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Seit der US-Senat in der vergangenen Woche das Stablecoin-Gesetz durchgewunken hat, haben die Aktien von Coinbase eine atemberaubende Rallye hingelegt. Am Donnerstag stiegen die Papiere auf ein Allzeithoch.Die Aktie der Kryptobörse Coinbase sind auf ihr erstes Rekordhoch seit mehr als drei Jahren gestiegen. Die Rallye untermauert die rasante Akzeptanz digitaler Assets nicht nur an der Wall Street, sondern auch bei den politischen Entscheidern in Washington. Am Donnerstag stieg der Kurs der Kryptowährungsbörse um mehr als 6 Prozent auf zeitweise mehr als 380 US-Dollar - ein neues Hoch, das die bisherige Bestmarke von 357,39 US-Dollar im November 2021 noch toppte. Damals war die …