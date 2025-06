Bitcoin-Kurs bounct, aber Wall Street Pepe übertrifft ihn mit 68 %

Durch den Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran kam es wieder zu einer Erholung des Krypto-Marktes. In diesem Zusammenhang stieg Bitcoin bis auf einen Preis von 108.000 USD und konnte somit wieder an Zugkraft gewinnen, nachdem er seit Wochen Verluste erlitten hatte.

Die Anstiege von BTC sind jedoch im Vergleich zu Wall Street Pepe nur unwesentlich, da dieser über Nacht um mehr als 68 % gewann. Mit dieser Performanz konnte WEPE allerdings nicht nur BTC, sondern einen Großteil der anderen Kryptowährungen wie Memecoins abhängen.

In der letzten Zeit hat sich Wall Street Pepe stärker entwickelt, da sein Ökosystem boomt und die Versprechen der Roadmap eingehalten werden. Somit konnte das Projekt sein Wort konsequent halten.

WEPE bleibt weiterhin auf dem Erfolgskurs

Die Entwicklung von Wall Street Pepe grenzt sich von dem Rest des Krypto-Marktes ab, welcher in dieser Zeit rote Zahlen verzeichnet hat. So hat sich die Bewertung der Kryptoindustrie über die vergangenen 24 Stunden um 1,4 % verringert, während es bei den Memecoins ein Verlust von 4,3 % war. Im Gegensatz dazu hat Wall Street Pepe nicht nur seine Resilienz, sondern auch sein Steigerungspotenzial unter Beweis gestellt.

In der letzten Nacht gehörte Wall Street Pepe zu den größten Gewinnern, hinter Daddy Trump (TADDY) und Degen Arena (DEGEN). Während diese erst mit rund 1 Mio. USD bewertet werden, kommt WEPE bereits auf mehr als 11,41 Mio. USD. Somit kann er sich weiterhin behaupten und an Wert gewinnen.

Allerdings sind diese Entwicklungen für die Inhaber der WEPE-Coins nichts Neues. Denn schon in der vergangenen Woche konnte dieser um 84 % steigen, während die anderen digitalen Assets größtenteils zweistellige Verluste erlitten haben. Daher beweist WEPE auch, dass er mit der Volatilität zurechtkommt.

Mittlerweile notiert Wall Street Pepe im Monatsvergleich 243 % höher, was auf das Wachstum des Ökosystems zurückzuführen ist. Denn das Projekt erzielt über 80.000 Inhaber und 1.200 aktive Mitglieder in dem Alpha-Chat, welcher nur für geladene Mitglieder zugänglich ist und seiner Community beträchtliche Gewinne eingebracht hat.

Erfolgsgeschichte von WEPE erinnert an Vorgänger PEPE

Betrachtet man einmal die Entwicklung von Wall Street Pepe, so sind viele Parallelen zu seinem Vorgänger Pepe festzustellen. Dieser wurde im Jahr 2023 lediglich mit einem Tickersymbol und einem Mem gestartet, wobei jeglicher Nutzen und Unterstützung fehlten.

Was PEPE jedoch zu seinem Erfolg verholfen hat, war die Unterstützung der Kleinanleger. Denn diese haben den Coin gierig in ihre Portfolios aufgenommen, womit sie einen Witz in einen Giganten verwandelt haben. Seit seinem Allzeittief konnte Pepe um beeindruckende 87.191.114 % steigen und somit zum drittteuersten Memecoin werden.

https://www.coingecko.com/en/coins/pepe

Wall Street Pepe stellt jedoch nicht nur eine Kopie, sondern eine Weiterentwicklung von Pepe dar. So will das Projekt zeigen, was passiert, wenn die Kleinanleger die Kontrolle über die Charts übernehmen.

Dabei wartet die Gemeinschaft nicht auf Listungen oder ein Influencer-Pumpen. Stattdessen werden Maßnahmen eingeleitet, Käufe durchgeführt und gehodlt sowie Volumina erzeugt, welche die Aufmerksamkeit der anderen auf sich ziehen.

Betrachtet man die Marktkapitalisierung von Wall Street Pepe, so bietet diese im Vergleich zu anderen noch einiges an Luft. Schließlich handelt es sich noch immer um einen neuen Coin, was Spekulanten anzieht. Darüber hinaus kann das Interesse durch den WEPE-Post von Bitfiniex noch länger aufrechterhalten werden, da es sich um eine der ältesten zentralisierten Kryptobörsen handelt.

Dies deutet schließlich auf eine nahende Listung hin, was auf X und Telegram für Spekulationen gesorgt hat, dass eine solche schon in der Vorbereitung ist. Zwar wurde dies noch nicht offiziell bestätigt, jedoch dürfte die Chance dafür nun besonders gut sein.

Denn die Kryptobörse ist gewöhnlich nicht für ein lockeres Engagement in den sozialen Medien bekannt. Daher ist mit dem X-Beitrag vermutlich auch mehr verbunden gewesen sein.

So schließt man sich Wall Street Pepe an

Wall Street Pepe hat erst vor Kurzem seine Erfolgsgeschichte begonnen. Noch können Sie sich frühzeitig der Bewegung anschließen und von den Vorteilen profitieren. Auf der offiziellen WEPE-Website finden Sie beispielsweise eine Möglichkeit, um den Coin zu kaufen, nachdem Sie mit dieser eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet verbunden haben.

Außerdem erhalten Sie die Möglichkeit, sich an der QuestN-Kampagne von Wall Street Pepe zu beteiligen. Bei dieser bekommen Sie für das Erfüllen unterschiedlicher Aufgaben in den sozialen Medien Punkte, mit denen Sie in der Rangliste aufsteigen, Belohnungen verdienen und den Zugang zu dem NFT-Mint mit Limitierung auf 5.000 Stück freischalten, wobei WEPE-Inhaber Vorteile erhalten.

Bisher verzeichnet die Kampagne schon über 150.000 Teilnehmer, welche über 10,8 Mio. Impressionen erreicht haben. Somit konnte Wall Street Pepe seine Markenbekanntheit und seinen Wert verbessern, was sich auch bei dem Kurs positiv bemerkbar gemacht hat.

Damit Sie keine wichtigen Ankündigungen von Wall Street Pepe verpassen, sollten Sie sich dem Projekt auf X und Telegram anschließen.

Jetzt Wall Street Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.