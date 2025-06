Die Partnerschaft kombiniert die Tools von Mastercard zur Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung mit der Experian Ascend Platform, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Experian gab heute die Integration der Technologie von Mastercard zur Identitätsprüfung und Betrugsbekämpfung in die Experian Ascend Platform bekannt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine nahtlose, sichere und effiziente Identitätsprüfung für die mehr als 1.800 globalen Kunden des Unternehmens aus verschiedenen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Automobil, Gesundheit und digitales Marketing und trägt so zur Verhinderung von Betrug und Cyberkriminalität bei.

Die Identitätsprüfung, ein zentrales Element der Identitäts- und Betrugsschutzlösungen von Experian, spielt eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Betrug und Cyberkriminalität. Sechsundneunzig Prozent der Entscheidungsträger sehen die Identitätsprüfung als wichtiges Instrument zur Betrugsprävention, aber 27 der Unternehmen berichten, dass ihre derzeitige Strategie zur Identitätsprüfung sich negativ auf legitime Kunden und deren Erfahrung auswirkt.

Mastercard Identity Insights ergänzt die Daten von Experian durch die Überprüfung und Verknüpfung von Identitätselementen, um die Authentizität von Personen zu validieren. In Kombination mit den fortschrittlichen Betrugserkennungsfunktionen von Experian bietet die Integration einen soliden Schutz vor synthetischen Identitäten und Antragsbetrug, verbessert die Erkennung und reduziert gleichzeitig Reibungsverluste für legitime Kunden. Diese Lösung ist über die Experian Ascend Platform in mehreren Regionen verfügbar, darunter Nordamerika sowie Großbritannien und Irland.

Die gemeinsame Lösung bietet eine leistungsstarke Identitätsbewertung, indem sie die Experian Ascend Platform eine Entscheidungsmaschine, die auf den umfassenden Daten, dem Strategiedesign, der Entscheidungsautomatisierung, der Überwachung und dem Reporting von Experian basiert mit Mastercard Identity Insights kombiniert, um Identitätselemente wie Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern zu validieren und zugehörige Metadaten zu analysieren.

Die erweiterte Zusammenarbeit baut auf der bestehenden Beziehung der beiden Unternehmen auf, die auch Open-Banking-basierte Lösungen umfasst. Die Identitätslösungen von Mastercard sind über die Ascend-Plattform in mehreren Regionen zugänglich.

"Bei der Neukundengewinnung wünschen sich unsere Kunden einen reibungslosen Prozess, bei dem sowohl die Identitäts- und Betrugsrisiken als auch das Kreditrisiko im Rahmen einer einzigen Anfrage bewertet werden können, wodurch das Kundenerlebnis optimiert und beschleunigt wird", so Greg Wright, Executive Vice President of Identity and Fraud bei Experian Software Solutions. "Der Erfolg wird daran gemessen, wie effektiv wir unseren Kunden helfen, ihr Geschäft auszubauen und gleichzeitig schnelle und effiziente Entscheidungen zu treffen. Indem wir unseren Kunden fortschrittliche Analyselösungen zur Verfügung stellen, die Kredit-, Identitäts- und Betrugsdaten in die Ascend-Plattform integrieren, helfen wir ihnen, ihre strategischen Ziele zu erreichen und gleichzeitig eine größere finanzielle Inklusion für Verbraucher zu fördern."

"Seit vielen Jahren arbeiten Mastercard und Experian zusammen, um Verbrauchern mehr Kontrolle über ihre Finanzen zu geben", so Dennis Gamiello, EVP, Identity Solutions bei Mastercard."Durch die Integration von Mastercard Identity Insights in die Plattform von Experian optimieren wir gemeinsam die gesamte Customer Journey vom digitalen Onboarding über die schnelle Abwicklung sicherer Transaktionen bis hin zur Betrugsbekämpfung."

"Wir sind der Meinung, dass die Beantragung eines Stromanschlusses einfach sein sollte. Deshalb brauchen wir ein System, das Identitäts-, Betrugs- und Kreditrisiken berücksichtigt, ohne unseren Kunden zusätzliche Probleme oder Umstände zu bereiten", so Laura Persson, General Manager bei OhmConnect Energy, einem texanischen Stromversorger, der sich auf Energieeinsparungen spezialisiert hat. "Der automatisierte Service von Experian und Mastercard erfüllt diese Anforderungen, sodass wir unseren Kunden die Anmeldung und den Start ihrer Energiesparmaßnahmen erleichtern können."

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Chancen für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, die Gesundheitsversorgung zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen stets mithilfe unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytik und Software. Darüber hinaus unterstützen wir Millionen von Menschen bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele und helfen ihnen, Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Als Unternehmen, das im FTSE 100 Index gelistet ist und an der Londoner Börse (EXPN) notiert ist, beschäftigen wir 23.300 Mitarbeiter in 32 Ländern. Unser Unternehmenssitz befindet sich in Dublin, Irland. Erfahren Sie mehr unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

