TH Global Capital, ein mehrfach ausgezeichnetes globales Investmentbanking-Unternehmen, das drei Jahre in Folge als Boutique Investment Banking Firm of the Year ausgezeichnet wurde und eine Erfolgsbilanz von Transaktionen in 29 Ländern vorweisen kann, freut sich, die Einführung von "TH Growth Strategy Deal" bekannt zu geben. Mit dieser weiterentwickelten Wachstumsberatung will TH Global Capital mittelständischen Unternehmen weltweit dabei helfen, transformatives Wachstum freizusetzen, strategische Umsatzsteigerungen voranzutreiben und wirkungsvolle Transaktionen durch einen praxisorientierten, ergebnisorientierten Ansatz abzuwickeln.

Durch die Wachstumsberatung sollen Kunden in die Lage versetzt werden, zu einer höheren Bewertung aus dem Unternehmen auszusteigen, Kapital zu beschaffen oder sich zu rekapitalisieren. TH Global Capital setzt dabei auf eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Kunden, um deren Unternehmen durch individuell auf sie abstimmte Maßnahmen zu stärken. Diese Maßnahmen sollen zu messbaren Verbesserungen bei den Umsatzerlösen, einer Beschleunigung des Auftragswachstums, einer Ausweitung der geografischen Reichweite, einer Verbesserung der EBITDA-Margen und zum Aufbau einer nachhaltigen Vertriebsstruktur führen, um letztlich langfristige Wertsteigerungen zu erzielen.

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von TH Global Capital, erklärte: "Viele unserer Kunden verzeichneten zwar durch Übernahmen und die Beschaffung von Wachstumskapital ein anorganisches Wachstum, äußerten jedoch immer häufiger den Wunsch, das organische Wachstum voranzutreiben und das Wertpotenzial ihres Unternehmens besser auszuschöpfen. Die Einführung von TH Growth Strategy Deal ist Ausdruck unseres Engagements, unsere Kunden nicht nur bei Transaktionen zu beraten, sondern durch transformative Wachstums- und Margenverbesserungsstrategien langfristigen Wert für sie zu schaffen. Diese Strategie, die in enger Zusammenarbeit mit dem Board und der C-Suite umgesetzt wird, soll neben der Beratung bei Transaktionen auch die wichtigsten aktuellen Herausforderungen adressieren."

Dieser Schritt festigt die Rolle von TH Global Capital als langfristiger strategischer Wachstumspartner, der Unternehmen bei der Identifizierung und Umsetzung vielversprechender Chancen unterstützt und die Lücke zwischen Strategie und Ausführung schließt, um skalierbares und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Ein einzigartiges Leistungsversprechen:

TH Global Capital kann auf jahrzehntelange Erfahrung im Investmentbanking und in der Wachstumsberatung zurückblicken und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung eines skalierbaren Wachstums seiner Kunden. Das Unternehmen greift dabei auf Erkenntnisse aus zahlreichen Projekten in 29 Ländern zurück und kann so eine unübertroffene Market Intelligence und strategischen Kontext bieten. TH Global Capital ist mehr als nur eine Unternehmensberatung, da das Unternehmen eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet und praktische Strategien umsetzt, die messbare Ergebnisse liefern, angefangen bei der Steigerung des Umsatzes über Margenverbesserungen bis hin zu einer höheren Unternehmensbewertung.

Weitere Informationen darüber, wie TH Growth Strategy Deal auch Ihr Unternehmenswachstum beschleunigen kann, finden Sie auf der Website https://thglobalcapital.com/services/growth-advisory/ oder kontaktieren Sie das Team unter THGrowthStrategy_Deal@thglobalcapital.com

