Lenovo wurde im IDC MarketScape in der Kategorie Major Players genannt: Worldwide Hybrid IT Infrastructure Consulting and Integration Services 2025 Vendor Assessment.

Gemäß dem Bericht hat "Lenovo in den vergangenen drei Jahren und davor global stark in sein Portfolio investiert. Der Fokus sind Dienste, die die hybride Cloud, Multicloud und KI-Cloud-Initiativen der Kunden beschleunigen."

Und: "Lenovo's Investments in Tools, Prozesse und Methodologien stießen bei Kunden und Teilnehmern an der Studie auf positive Resonanz. Damit erweist sich das Unternehmen als fähig, die digitale Infrastruktur und deren Sichtbarkeit zu verbessern und damit die Unternehmen der Kunden flexibler zu machen."

Mehr Wirkung

Enterprises are rapidly adopting hybrid IT models to stay competitive in an AI-driven economy. Lenovo regards its recognition in the IDC MarketScape as a reflection of its unique ability to deliver scalable, AI-optimized hybrid cloud solutions that are redefining business operations.

"Unternehmen wünschen sich Klarheit, wenn es um die Einführung von KI, leistungsstarkes Computing und Cloud-Strategien geht," sagte Linda Yao, Vice President of Hybrid Cloud and AI Solutions, Lenovo. "Deshalb konzentrieren wir uns auf die Erstellung von End-to-End-Lösungen von der Beratung bis zum Design, von der Bereitstellung bis zum fortlaufenden Support. So helfen wir unseren Kunden, messbare Unternehmensergebnisse zu erzielen, im Einklang mit ihrer IT-Infrastruktur, ihren KI-Strategien und den Unternehmenszielen."

Umfassendes Serviceportfolio

Lenovo hilft Organisationen, ihre Daten besser zu nutzen, Systeme in die Cloud zu verlagern und komplexe Infrastrukturen zu vereinfachen. Zum Service gehören Planung und Anleitung für Cloud-Daten und KI-Projekte. Diese Angebote werden standardisiert mithilfe von Lenovo's erprobter Fünfstufen-Methode wobei jede Stufe mit bestimmten Diensten, wie zum Beispiel Lenovo AI Fast Start abgedeckt wird.

Das IDC MarketScape zitiert auch das positive Feedback der Lenovo-Kunden: "Wir konnten unsere Ziele durch die Zusammenarbeit mit Lenovo erreichen. Sie haben uns jederzeit unterstützt. Aufgrund ihres Service konnten wir unsere Abläufe optimieren und unsere Effizienz steigern."

Und: "Lenovo hat alle geplanten Bereiche verbessert und hat innerhalb des vereinbarten Budgetrahmens und der versprochenen Zeit genau das getan, was wir erwartet haben."

Weitere Informationen

Erfahren Sie, wie Lenovo's Lösungen Unternehmensergebnisse beschleunigen aufgrund von KI und einem Fokus auf Optimierung der hybriden Cloud.

Lesen Sie einen Auszug aus dem IDC MarketScape-Bericht

*IDC MarketScape: Worldwide Hybrid IT Infrastructure Consulting and Integration Services 2025 Vendor Assessment (Doc US53312825, April 2025)

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

