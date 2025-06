BTC Bull Token Presale läuft noch 4 Tage und Wale wollen 100x erzielen

Für den Vorverkauf von BTC Bull Token verbleiben nun weniger als 4 Tagen, während das FOMO zunimmt und zu einem Ansturm weiterer Anleger führt. Mittlerweile verzeichnet das Fundraising einen Betrag von 7,46 Mio. USD, wobei der Coin derzeit noch für 0,00258 USD erhältlich ist. Mit der Listung kann BTCBULL jedoch erst sein wahres Potenzial entfalten.

Auch die Wale haben Interesse an dem BTC Bull Token gezeigt und noch ein paar Coins während des Presales gekauft sowie mit diesen eine vorteilhafte Einstiegsmöglichkeit für den potenziellen Anstieg von 100x gesichert.

Dies liegt daran, dass immer mehr Investoren erkannt haben, dass der BTC Bull Token die nächsten großen Preisbewegungen von Bitcoin in passive BTC-Einkommen verwandelt, sofern man den BTCBULL-Coin hält.

Angesichts der jüngsten Anstiege von Bitcoin rückt auch der erste Meilenstein von BTC Bull Token immer näher. Für die vorteilhaften Konditionen während des Vorverkaufs verbleiben jedoch nur noch 3 Tage und 14 Stunden.

Bitcoin steht kurz vor nächstem Allzeithoch und BTC Bull Token profitiert davon

Am Donnerstag ist Bitcoin bis an die Marke von 108.000 USD geklettert und hat somit wieder die Hoffnungen der Anleger wachsen lassen, dass dieser schon bald ein neues Allzeithoch jenseits der 111.814 USD ausbildet. Derzeit scheint dies nicht mehr lange zu dauern.

Deswegen verbleiben bekannte Krypto-Analysten optimistisch mit ihrer Aussicht auf das aktuelle Jahr und behalten ihr Bitcoin-Kursziel von 200.000 USD bei. Als Gründe dafür führen sie unter anderem das gestiegene institutionelle Engagement, die Verringerung des Angebots sowie die wachsende Rolle von BTC als Makro-Hedge und risikofreudiges Wachstumsinvestment an.

Aber auch aus technischer Sicht sieht das Setup gerade vielversprechend aus. Der Trader Titan of Crypto hat in diesem Zusammenhang kürzlich auf die bullische Flagge hingewiesen, welche ein Kursziel von 137.000 USD in Aussicht stellt.

https://twitter.com/Washigorira/status/1937892249461051405åç

Der BTC Bull Token verbindet seinen Nutzen direkt mit der Preisentwicklung von Bitcoin, wobei die nächsten Kursmeilensteine schon bald erreicht werden, sofern sich das technische Setup erfüllt. Damit werden wiederum die BTCBULL-Inhaber für die erste Bitcoin-Belohnung berechtigt.

Dass Bitcoin neue Allzeithoch erreichen wird, steht außer Frage. Allerdings bleibt nur noch offen, wie schnell er wie weit steigt. Somit sollte man auch nicht nur in Bitcoin investieren und warten, bis der Preis zunimmt, wenn man mit dem BTC Bull Token die Gewinnchancen vermehren kann.

Somit wird Bitcoins Anstieg in mehrere Belohnungen verwandelt

Mit dem BTC Bull Token können die Inhaber ihr Gewinnpotenzial steigern. Denn sobald Bitcoin einen Preis von 150.000 USD erreicht, werden die ersten Bitcoin-Belohnungen freigeschaltet. Vergütet werden sie entsprechend der Anzahl der gehaltenen BTCBULL-Coins.

Dieses Verfahren wird passiv in Abständen von 50.000 USD wiederholt. Damit fallen ebenfalls bei Bitcoin-Preisen von 200.000 USD, 250.000 USD und so weiter Bitcoin-Belohnungen für die Inhaber an.

Aufgrund seines niedrigen Einstiegspreises, des Memecoin-Brandings und der Anlagethese die Akkumulation gegenüber kurzfristigen Flips belohnt, handelt es sich um eine Kryptowährung mit großem Potenzial.

Zudem wurden von den Anlegern schon fast 2 Mrd. BTCBULL-Coins in dem Staking-Pool deponiert, womit also ein großer Anteil der Umlaufversorgung aus dem Verkehr gezogen wurde, bevor der Coin überhaupt an den Börsen eingeführt wurde.

Ebenso gibt es Burnings, die aktiviert werden, wenn Bitcoin einen Preis von 125.000 USD und dann weitere 50.000 USD erreicht. Dann wird eine bestimme Anzahl des BTCBULL-Coins vernichtet, wodurch wiederum das Angebot verknappt wird, was einen ähnlichen Effekt wie das Staking hat, da somit die übrigen Coins möglicherweise wertvoller werden.

Ein Wal hat die Mathematik hinter dem BTC Bull Token verstanden und für fast 20.000 USD 7,5 Mio. BTCBULL-Coins gekauft, was möglicherweise noch weitere Wale mit höheren Investments nach sich ziehen wird. Schließlich wird die Markteinführung noch erfolgen.

https://etherscan.io/tx/0x315d61f46be3e00638a37b8898f20b3ff606d90c1440e053a1edb6bdcedb9e59

Letzte Chance für den Presale von BTC Bull Token

Wenn Sie jetzt zögern, werde Sie Ihre Chance verpassen. Denn es sind nur noch weniger als vier Tage für den Vorverkauf von BTC Bull Token nach. Sobald sich das Zeitfenster schließt, wird es keine Möglichkeit mehr geben, um den Coin rabattiert zu kaufen.

Somit verwundert es nicht, dass die populäre Krypto-Nachrichtenplattform Cryptonews dem BTC Bull Token ein Steigerungspotenzial von 100x in Aussicht stellt. Dies führen die Analysten darauf zurück, dass es kein anderes Projekt gibt, mit dem man so einfach an passive Bitcoin-Einkommen gelangen kann.

Ermöglicht wird der Nutzen des BTCBULL-Coins mithilfe der Best Wallet, welches eine der führenden Multichain-Wallets mit Selbstverwahrung ist. Auf diese Weise können für den ERC-20-Token BTCBULL dennoch auf der Bitcoin-Chain die Belohnungen herausgegeben werden. Die Best Wallet lässt sich über Google Play und den Apple App Store herunterladen.

Für die Teilnahme am Vorverkauf von BTC Bull Token öffnen Sie die Website des Projektes und verbinden danach eine digitale Geldbörse mit dieser. Anschließend stehen Ihnen für die Zahlung die Kryptowährungen ETH und USDT sowie mit Bankkarte auch Fiatwährungen zur Verfügung. Damit Sie sich für den Bitcoin-AirDrop qualifizieren, können Sie Ihre Adressen in Best Wallet integrieren.

Schließen Sie sich BTC Bull Token auf X und Telegram an, damit Sie in Echtzeit von den neuesten Entwicklungen des Projektes erfahren.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.