STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zum EU-Gipfel

Dass Deutschland - das unter der Ampel-Regierung und Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) immer als Bremser in Sachen Migration galt - nun offen an Verschärfungen der Vorschriften arbeitet, wird eine deutliche Signalwirkung an die anderen Staaten in Europa haben. Im kommenden Sommer soll die große Asylrechtsreform der Europäischen Union in Kraft treten - und noch wird an einigen wichtigen Stellschrauben gedreht. Dass es dabei zu Lockerungen der neuen Regelungen kommt, erscheint nach dem Auftritt von Friedrich Merz in Brüssel unwahrscheinlich./yyzz/DP/zb