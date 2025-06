BERLIN (dpa-AFX) - "taz" zu Agrarminister Rainer beim Bauerntag:

"Bundesagrarminister Alois Rainer hat sich als Sprechautomat des Bauernverbandes geoutet. Der CSU-Politiker unterstützte alle wichtigen Forderungen des Verbands, auch wenn sie dem Klima schaden oder Ausbeutung von Arbeitern erleichtern. So will Rainer Subventionen für fossilen Diesel wieder einführen, mit dem Bauern Trecker betreiben. Das schadet dem Klima, weil Landwirte dann weniger Anreize haben, Sprit einzusparen. Schon lange sind Anlagen auf dem Markt, die den Reifendruck von Traktoren so regeln, dass der Verbrauch sinkt. Der Agrarminister will die Stoffstrombilanz abschaffen, mit der die Menge von Stickstoff und Phosphor aus Düngern berechnet wird, die die Höfe in die Umwelt abgeben. Nur mithilfe solcher Daten könnten zu hohe, für Klima, Grundwasser und Artenvielfalt schädliche Mengen sanktioniert werden.

Rainer sucht nach Möglichkeiten, die Landwirtschaft vom Mindestlohn auszunehmen. Dabei gehören Saisonarbeiter eh schon zu den Ärmsten, sie leisten oft Knochenarbeit."/DP/zb