Kunden können nun Cohesity-Daten in ExaGrid archivieren, um Speicherkosten zu verringern

ExaGrid®, der weltweit größte Anbieter von unabhängigem Backup Storage, hat bekannt gegeben, dass er für Cohesity DataProtect mit seiner Produktlinie Tiered Backup Storage Archivspeicher anbieten wird.

Zurzeit wird Cohesity NetBackup von ExaGrid mit 9 zertifizierten Integrationen unterstützt. Da Cohesity weiterhin Kunden sowohl von NetBackup als auch DataProtect unterstützt, werden die ExaGrid's Tiered Backup Storage-Einrichtungen weiterhin als Archivspeicher für alle Kunden von Cohesity dienen.

Voraussichtlich wird ExaGrid's Support für Cohesity in der ersten Hälfte 2026 allgemein verfügbar (Generally Available GA) sein.

"Wir freuen uns darauf, Cohesity zu unterstützen und zwar sowohl deren NetBackup- als auch DataProtect-Kunden," sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Mit Kunden in mehr als 80 Ländern steigt das Interesse an Cohesity. Wir möchten sicherstellen, dass ihr Investment in ExaGrid während des Übergangs sicher ist."

ExaGrid Tiered Backup Storage zeichnet sich durch eine einzigartige Architektur aus, mit einer Landing Zone auf der Vorderseite für schnelle Archivierung sowie einem Repository Tier für kosteneffiziente, deduplizierte Speicherung. Das System erreicht bis zu 6PB für eine einzige Bereitstellung das größte dieser Art mit integrierter Deduplikation. In den vergangenen drei Jahren hat ExaGrid mehr Branchenauszeichnungen für Backup Storage erhalten als jeder andere Anbieter.

"Kunden verlassen sich auf uns und vertrauen uns Hunderte von Exabytes mit kritischen Kundendaten aus ihrer IT-Umgebung an. Cohesity holt Kunden dort ab, wo sie sich befinden mit unserem breitgefächerten Support für Datenquellen und Speicherzielorte," sagte Vasu Murthy, Chief Product Officer, Cohesity. "Wir sind stolz, ein Partner von ExaGrid zu sein, um unsere gemeinsamen Kunden zu unterstützen, die eine Lösung für ihr Archivspeicherung suchen."

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landungszone, einem Speicher für die langfristige Aufbewahrung, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. Die Landungszone von ExaGrid sorgt für schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Speicherebene bietet die niedrigsten Kosten für die Langzeitaufbewahrung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn die Daten wachsen, wodurch teure Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Storage-Ansatz mit einer netzunabhängigen Ebene (Tiered Air Gap), verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung vor Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

