Osnabrück (ots) -Die aus Niedersachsen stammende frisch gekürte Schweizer Meistertrainerin Imke Wübbenhorst traut den DFB-Frauen unter Trainer Christian Wück den Titel bei der anstehenden Fußball-Europameisterschaft zu: "Die Deutschen haben eine gute Chance, mal wieder einen Titel zu holen", sagte Wübbenhorst im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Bundestrainer Christian Wück setze die Spielerinnen auf ihren Lieblingspositionen ein. "Jede Spielerin weiß so genau, was sie zu tun hat. Dadurch lassen sich personelle Ausfälle auch besser kompensieren. Er hat sich eine sehr homogene Mannschaft zusammengestellt", meint Wübbenhorst.Die 37-Jährige war eine der ersten Frauen, die ein höherklassiges Männerteam gecoacht hat. Im Mai gewann sie als Trainerin der Berner Frauen die Schweizer Meisterschaft. Langfristig kann sich Wübbenhorst wieder ein Engagement im Männerfußball vorstellen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Ihr Wunsch: "Ich möchte einmal die Champions-League-Hymne an der Seitenlinie hören. Bei den Frauen gibt es eine eigene Hymne, aber die bei den Männern finde ich sie einfach besser, also muss ich wohl doch zu den Männern wechseln."