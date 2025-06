+++ Wangen: Asylbewerber verletzt Polizisten schwer und wird erschossen +++ Hamburg: Mann stirbt nach Messerattacke im Phoenix-Center +++ SPD-Parteitag der Wahlverlierer beginnt +++ AfD und Linke nicht in Kontrollgremium +++ Stromsteuerlüge: "Sorry, das Geld ist weg" +++ Studie: Deutschland steuert in eine gefährliche Stromlücke +++ Wie die CDU-NRW 400 neue Windräder als zukunftssicher feiert +++ D ...

