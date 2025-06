FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Freitag weitere Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels auf 23.777 Punkte und damit gut ein halbes Prozent über seinem Xetra-Schluss. Der Dax würde damit aber noch unter seinem Wochenhoch vom Dienstag etwas über 23.800 Punkten bleiben, als der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran die Ölpreise hatte einknicken und die Aktienkurse im Gegenzug steigen lassen.

Mittlerweile ist die Lage in Nahost etwas in den Hintergrund gerückt. Im Fokus stehen vielmehr wieder der KI-Megatrend, die Ausgabenziele der Nato, die ebenfalls milliardenschweren Infrastrukturpläne Deutschlands sowie die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und der EU sowie US-Geldpolitik.

So wurden in der nun endenden Börsenwoche auch Zinssenkungshoffnungen geschürt. Denn: Einem Pressebericht zufolge könnte US-Präsident Donald Trump schon weit vor dem Ablauf der Amtszeit eine Nachfolgeregelung für den US-Notenbankchef Jerome Powell treffen. Sollte dies tatsächlich schon diesen Herbst geschehen, "steigt die Gefahr, dass Powell in seinen letzten Monaten zur 'lahmen Ente' wird", erklärte Devisenexperte Michael Pfister von der Commerzbank schon tags zuvor./mis/zb