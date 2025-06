SIKA ÜBERNIMMT RENOMMIERTES BAUCHEMIEUNTERNEHMEN IN KATAR

Sika hat die Gulf Additive Factory LLC im Staat Katar übernommen. Das Unternehmen stellt eine breite Palette von Bauchemielösungen her und verfügt über eine starke Position in Katars schnell wachsendem Baumarkt. Die Akquisition stärkt Sikas Präsenz im Land und bietet weitere vielversprechende Expansionsmöglichkeiten.

Gulf Additive Factory LLC (GAF) ist bekannt für seine hochwertigen Lösungen und fundierte technische Expertise. Das Unternehmen stellt in seiner strategisch günstig gelegenen Produktionsstätte nahe Doha ein umfangreiches Produktportfolio her - darunter Betonzusatzmittel, Mörtel, Bodenbeläge, Abdichtungslösungen sowie Fassadensysteme (WDVS: Wärmedammverbundssystem).

GAFs grosser, moderner Produktionsstandort bietet Sika die Möglichkeit, zu expandieren und in Katar und den Nachbarländern das Wachstum voranzutreiben. Die Kombination von Sikas bestehendem Produktportfolio mit lokal produzierten Ergänzungen wie dem WDVS-System ist die ideale Ausgangslage für Sika, um von der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten, kühl bleibenden Gebäuden zu profitieren. Darüber hinaus führt die Konsolidierung der Geschäftsaktivitäten an einem Standort zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Der Baumarkt in Katar soll bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate von über vier Prozent verzeichnen. Wachstumstreiber sind hohe Investitionen im Energie- und Versorgungssektor sowie Grossprojekte in den Bereichen Transport, Gesundheitswesen, Tourismus und industrielle Fertigung. Unterstützt wird der positive Ausblick durch die Qatar National Vision 2030 mit dem Hauptziel, die Wirtschaft zu diversifizieren und gleichzeitig die soziale und ökologische Entwicklung in den Fokus zu rücken.

Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit dieser Akquisition stärken wir unsere lokale Kompetenz und unser Produktionsnetzwerk. Sie wird uns eine stabile Grundlage bieten, um unser Wachstum weiter voranzutreiben und von den ambitionierten Investitionsprogrammen in den Segmenten Infrastruktur- und Gewerbebau zu profitieren. Wir heissen die Mitarbeitenden von GAF herzlich im Sika-Team willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche, wachstumsstarke gemeinsame Zukunft.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung