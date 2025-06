Neue Studie liefert Erkenntnisse über die Bioverfügbarkeit von medizinischen Cannabisformulierungen für therapeutische Behandlungen

NEW YORK, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, ein Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. ("Tilray" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) und ein weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis, der die therapeutische Allianz zwischen Patienten und Ärzten stärkt, um fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu ermöglichen, hat heute die Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Studie bekanntgegeben. Diese neue Studie konzentriert sich auf den Vergleich der Bioverfügbarkeit verschiedener Cannabinoid-Formulierungen und stellt einen Fortschritt in unserem Verständnis von medizinischem Cannabis dar.

Ziel der Studie war es, die pharmakokinetischen Parameter und die relative Bioverfügbarkeit von zwei D9-Tetrahydrocannabinol: Cannabidiol (THC:CBD)-Formulierungen zu bewerten. (A) Ein oral verabreichter Tilray THC:CBD-Extrakt und (B) eine oromukosal verabreichte Nabiximols-Formulierung. In dieser Pilot-Crossover-Studie wurden (1) 1 ml oral verabreichtes Tilray-THC:CBD-Extrakt (jeweils 10 mg/ml THC und CBD) und (2) oromukosal verabreichtes Nabiximols (vier Sprühstöße mit 2,7 mg THC und 2,5 mg CBD pro Sprühstoß, was einer Gesamtdosis von 10,8 mg THC und 10 mg CBD entspricht) gegeneinander abgewogen. Blutproben wurden vor der Verabreichung und 16 Zeitpunkte nach der Verabreichung über einen Zeitraum von 24 Stunden entnommen. Die pharmakokinetischen Parameter wurden für THC, 11-Hydroxy-Tetrahydrocannabinol (11-OH-THC) und CBD berechnet.

Die Studie wurde mit zwölf gesunden Freiwilligen (6 Männer, 6 Frauen) unter Nüchternbedingungen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Cmax für THC und CBD bei dem Tilray THC:CBD-Extrakt im Vergleich zu Nabiximols signifikant höher war, während sich Tmax und AUC bei beiden Behandlungen nicht signifikant unterschieden. Interessanterweise war die Cmax für Nabiximols bei Männern signifikant höher als bei Frauen. Unter beiden Behandlungsbedingungen waren THC und CBD 24 Stunden nach der Verabreichung nicht nachweisbar, und 11-OH-THC war gegenüber seinem Spitzenwert deutlich reduziert. Es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet.

Diese Pilotstudie zeigt, dass die orale Verabreichung der Tilray THC:CBD-Extraktformulierung im Vergleich zur oromukosalen Verabreichung von Nabiximols innerhalb eines kürzeren Zeitraums höhere THC- und CBD-Konzentrationen erzielte. Diese Ergebnisse könnten erhebliche Auswirkungen auf klinische Populationen haben, die diese Formulierungen zu therapeutischen Zwecken verwenden.

José Tempero, medizinischer Direktor von Tilray, erklärte: "Durch die Vertiefung unseres Verständnisses der Pharmakokinetik von Cannabinoiden sind wir besser in der Lage, Formulierungen zu entwickeln, die die therapeutischen Ergebnisse erheblich verbessern können. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Partnern in dieser Studie für ihre wertvollen Beiträge und ihre Zusammenarbeit."

Denise Faltischek, Chief Strategy Officer und Head of International bei Tilray, fügte hinzu: "Diese bahnbrechende Forschung verdeutlicht unser Engagement für die Weiterentwicklung der Wissenschaft im Bereich medizinisches Cannabis. Durch die Vertiefung unseres Verständnisses der Pharmakokinetik von Cannabinoiden streben wir danach, das therapeutische Potenzial unserer Produkte zu verbessern und letztendlich die Lebensqualität von Patienten weltweit zu steigern. Unser Ziel ist es, weiterhin Innovationen voranzutreiben und Patienten weltweit sichere, wirksame, konsistente und zuverlässige medizinische Cannabis-Lösungen anzubieten."

Tilray Medical ist ein führender Anbieter von EU-GMP-zertifizierten medizinischen Cannabisprodukten in pharmazeutischer Qualität und beliefert über 20 Länder mit einem umfassenden Portfolio an THC- und CBD-Produkten. Tilray hat weltweit medizinische Studien in Europa, Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Lateinamerika unterstützt, in denen die Wirksamkeit von medizinischem Cannabis zur Behandlung von Indikationen wie pädiatrischer Epilepsie, refraktärer pädiatrischer Epilepsie, krebsbedingter Übelkeit und Erbrechen, HIV, essentiellem Tremor, Brustkrebserkrankungen, posttraumatischer Belastungsstörung und Alkoholproblemen untersucht wurde.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray kann stetiges Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Anbieter von medizinischem Cannabis und beliefert Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in über 20 Ländern auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canadaund Tilray Medical Australia-New Zealand.

Über Tilray Brands

Tilray Brands Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Neuseeland und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung Vorreiter ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessern, finden Sie unter Tilray.comund folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den "Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "Prognose", "Zukunft", "sollte", "könnte", "ermöglichen", "potenziell", "erwägen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "projizieren", "werden", "würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und in anderen regelmäßig bei der SEC eingereichten Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

