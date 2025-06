DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nikkei zurück über 40.000

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten setzt sich zum Wochenausklang erneut keine einheitliche Tendenz durch. In Tokio steigt der Nikkei-225 um 1,6 Prozent auf 40.203 Punkte, damit notiert er erstmals seit Ende Januar wieder über der Marke von 40.000 Punkten. Dagegen leidet die Börse in Seoul unter weiteren Gewinnmitnahmen, der Kospi gibt noch einmal 0,9 Prozent ab. In China und auch in Australien treten die Kurse erneut mehr oder weniger auf der Stelle. Dabei notiert der Index in Sydney allerdings nach wie vor nur knapp unter Allzeithoch.

Gefragt sind wie bereits in den USA Technologieaktien. Tokyo Electron steigen um 5 Prozent, Softbank um 3 Prozent und Sony um 2,6 Prozent. Gestützt wird die Stimmung in Japan auch von günstigen Inflationsdaten aus dem Großraum Tokio. Die Inflation ging zuletzt auf 3,1 von 3,4 Prozent zurück, was den Drang zu einer strafferen Geldpolitik laut Marktteilnehmern etwas dämpfen könnte. Erwartet worden war lediglich ein geringer Rückgang auf 3,3 Prozent. Der Yen schwächt sich somit etwas ab. Das stützt japanische Industriewerte, die sich nun ebenfalls der Rally anschließen: Kawasaki Heavy Industries gewinnen 5,1 und Fanuc 3,9 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.539,40 -0,1% +4,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 40.203,45 +1,6% -2,4% 08:30 Kospi (Seoul) 3.052,62 -0,9% +27,2% 08:30 Schanghai-Comp. 3.455,97 -0,2% +3,1% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.309,68 -0,1% +22,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.95 % YTD EUR/USD 1,1690 -0,1 1,1698 1,1695 +12,5% EUR/JPY 168,98 0,0 168,92 168,61 +3,9% EUR/GBP 0,8516 -0,1 0,8521 0,8522 +3,1% GBP/USD 1,3727 -0,0 1,3729 1,3724 +9,2% USD/JPY 144,54 0,1 144,38 144,20 -7,7% USD/KRW 1.356,89 0,1 1.355,54 1.355,14 -7,9% USD/CNY 7,1580 0,0 7,1560 7,1590 -0,6% USD/CNH 7,1690 0,1 7,1624 7,1634 -2,2% USD/HKD 7,8496 0,0 7,8491 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6545 -0,0 0,6546 0,6533 +5,2% NZD/USD 0,6062 0,1 0,6055 0,6053 +7,9% BTC/USD 107.564,95 0,4 107.099,40 107.655,00 +13,7% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,62 65,24 +0,6% +0,38 -9,3% Brent/ICE 68,08 67,73 +0,5% +0,35 -9,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.296,99 3.328,03 -0,9% -31,04 +27,0% Silber 31,23 31,35 -0,4% -0,12 +11,6% Platin 1.193,29 1.215,04 -1,8% -21,75 +33,2% Kupfer 5,07 5,07 +0,0% 0,00 +19,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

