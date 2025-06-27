The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.06.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2025
ISIN Name
CH0284915896 SCHWYZER KANTONALBK 15-25
FR0013346822 TELEPERFORM. 18-25
DE000DDA0NH8 DZ BANK IS.A1033
DE000DJ9AEW2 DZ BANK IS.A2452
CH0545766609 HILTI AG 20/25
XS2020670779 MEDTR.GLB HD 19/25
XS2357281174 MINOR HOTELS 21/26 REGS
XS2191850069 F.ABU.DA.BK. 20/25
XS2619047728 BENTELER INT 23/28 REGS
AT0000701172 TRI STYLE FUND VT INVESTMENT
CA459058JD64 WORLD BK 20/25 MTN
USU26886AF59 EQM MIDSTRE. 22/30 REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2025
ISIN Name
CH0284915896 SCHWYZER KANTONALBK 15-25
FR0013346822 TELEPERFORM. 18-25
DE000DDA0NH8 DZ BANK IS.A1033
DE000DJ9AEW2 DZ BANK IS.A2452
CH0545766609 HILTI AG 20/25
XS2020670779 MEDTR.GLB HD 19/25
XS2357281174 MINOR HOTELS 21/26 REGS
XS2191850069 F.ABU.DA.BK. 20/25
XS2619047728 BENTELER INT 23/28 REGS
AT0000701172 TRI STYLE FUND VT INVESTMENT
CA459058JD64 WORLD BK 20/25 MTN
USU26886AF59 EQM MIDSTRE. 22/30 REGS
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