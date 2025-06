The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2025ISIN NameCH0284915896 SCHWYZER KANTONALBK 15-25FR0013346822 TELEPERFORM. 18-25DE000DDA0NH8 DZ BANK IS.A1033DE000DJ9AEW2 DZ BANK IS.A2452CH0545766609 HILTI AG 20/25XS2020670779 MEDTR.GLB HD 19/25XS2357281174 MINOR HOTELS 21/26 REGSXS2191850069 F.ABU.DA.BK. 20/25XS2619047728 BENTELER INT 23/28 REGSAT0000701172 TRI STYLE FUND VT INVESTMENTCA459058JD64 WORLD BK 20/25 MTNUSU26886AF59 EQM MIDSTRE. 22/30 REGS