FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Freitag weitere Gewinne ab. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den Dax einen 0,7 Prozent höheren Handelsstart bei 23.805 Punkten, womit der deutsche Leitindex sein Wochenplus auf fast zwei Prozent ausbauen würde. Auch für das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 zeichnete sich ein positiver Auftakt ab.

Auf dem höher erwarteten Niveau würde der Dax über die 21-Tage-Linie steigen, aber noch knapp unter seinem Wochenhoch vom Dienstag bleiben, als ihn der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran bis auf knapp 23.813 Punkte hatte steigen lassen. Die Börsenstimmung ist seither auch in den USA wieder besser geworden: Dort war mit dem S&P 500 am Vorabend bereits der zweite Leitindex dicht an einem Rekordhoch. Der technologielastige Nasdaq 100 hatte seine Rekordjagd am Mittwoch schon eröffnet.

Mittlerweile ist die Lage in Nahost etwas in den Hintergrund gerückt und auch die Ängste rund um Zollstreitigkeiten lassen die Anleger derzeit noch beiseite. Im Fokus stehen vielmehr wieder der Megatrend Künstliche Intelligenz, die Ausgabenziele der Nato sowie die ebenfalls milliardenschweren Infrastrukturpläne Deutschlands.

Hinzu kommt noch das Thema Geldpolitik, denn einem Pressebericht zufolge könnte US-Präsident Donald Trump schon weit vor dem Ablauf der Amtszeit von Jerome Powell eine Nachfolgeregelung für den US-Notenbankchef treffen. Unter Anlegern wurde deshalb die Vermutung geäußert, dass ein sogenannter Schatten-Vorsitzender geschaffen wird. Laut dem Devisenexperten Michael Pfister von der Commerzbank würde damit auch die Wahrscheinlichkeit früherer Zinssenkungen steigen.

"Sicherlich ist in den derzeitigen Kursen schon einiges Positives eskomptiert und auch auf technischer Seite gibt es noch ein gewisses Korrekturrisiko", meinte am Freitag die Helaba in ihrem Morgenkommentar. Und im Zollstreit zwischen der EU und den USA rückt der 9. Juli mit Donald Trumps dann endender Zollpause immer näher. Den europäischen Unternehmen drohen dann Abgaben von 50 Prozent auf ihre Ausfuhren in die USA.

In Deutschland legen am Freitag die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma vorbörslich beide fast drei Prozent zu, nachdem der Konkurrent Nike am Vorabend nach US-Börsenschluss seinen Quartalsbericht vorgelegt hatte. Nach kurzer negativer Reaktion war der Nike-Kurs im nachbörslichen New Yorker Handel mit bis zu elf Prozent ins Plus gedreht - laut Händlern in der Hoffnung darauf, dass die Umsatzentwicklung im Tal angekommen ist.

Aktien von Knorr-Bremse werden dagegen vorbörslich mit drei Prozent belastet von gleich zwei Analystenabstufungen. Neben einer gestrichenen Kaufempfehlung der Citigroup gab es auch eine Abstufung durch JPMorgan auf "Neutral". Deren Analyst Akash Gupta sieht nach gutem Lauf kaum noch Kurspotenzial bei dem Bremsenhersteller./tih/stk

