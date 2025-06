Trotz eines Gewinneinbruchs um 86 Prozent überrascht Nike mit besser als erwarteten Zahlen. Umsatz und Gewinn je Aktie liegen über den Prognosen - und die Aktie startet durch: plus zehn Prozent. Konzernchef Elliott Hill sieht Licht am Ende des Turnaround-Tunnels.Der größte Sportartikelhersteller der Welt hat am Donnerstag seine Zahlen zum vierten Geschäftsquartal veröffentlicht - und dabei die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz sank zwar gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent auf 11,10?Milliarden?Dollar ...

